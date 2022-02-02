Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Şubat ayı başladı, vatandaşların gözleri TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK, 3 Şubat Perşembe günü Şubat ayı enflason rakamlarını açıklayınca Şubat ayı kira artış oranı ne kadar sorusunun cevabı da belli olacak. İşte TEFE - TÜFE oranlarına göre kira artış oranı hesaplama formülü

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat ayı kira artış oranı TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ocak ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli 196 TL

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira