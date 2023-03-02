Şubat ayı ihracatı yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı, Şubat ayı ihracatının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar, ithalatının ise 30,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini paylaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından aylık olarak basın toplantısı ile paylaşılan ihracat verileri, 11 ilde yaşanan deprem nedeniyle bu ay basın bildirisi ile açıklandı. Bildiride, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 ile 2023 ila 2025 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Program tahmini olan yüzde 5’in üzerinde büyüdüğü hatırlatılarak, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının yıl genelinde 2,2 puan pozitif gerçekleşerek büyümenin yüzde 40’ını oluşturduğu ve ihracatın büyümenin itici gücü olmayı sürdürdüğü savunuldu.

Bildiride, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ihracatın üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğu aktarıldı.

Bu yıl Şubat ayı ihracatının, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşılan bildiride; gümrük kapıları verilerine göre, depremin meydana geldiği 11 il arasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem sonrasında ihracatta gerileme meydana geldiğine vurgu yapıldı.

Yüzde 22’si enerji ithalatı olan Şubat ayı ithalatının 30,8 milyar dolar olarak kaydedildiği belirtilen bildiride, ithalattaki artışın önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığı ifade edildi. Bildiride ayrıca, söz konusu dönemde işlenmemiş altın ithalatının 3,7 milyar dolar artarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bildiride, Şubat ayında ithalattaki artışta öne çıkan ürün grupları arasında otomotiv ithalatının yarı iletken krizinin aşılmasından dolayı yüzde 81 artışla 2,1 milyar dolar olduğu, makine ithalatının yüzde 22,2 artışla 2,9 milyar dolar olduğu ve elektrikli makineler ithalatının ise yüzde 40,5 artışla 2,1 milyar dolar olduğu paylaşıldı.

Bildiride, depremden etkilenen 11 ilin, 7 trilyon 248 milyar 789 milyon lira olan 2021 yılı yıllık gayrisafi yurt içi hasılasının (GYSH) yüzde 9,8’ini (710 milyar 381 milyon 322 bin lira) kapsadığı aktarıldı.