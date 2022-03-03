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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Herkes nefesini tutmuş, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerini bekliyordu. 2022 yılının 2. enflasyon rakamları yani şubat ayına ait enflasyon verileri memur ve emekli zammı için önemli bir veri olacaktı. Ve beklenen sonuçlar TÜİK tarafından açıklandı. Alınan bir dizi önlemlerin ekonomiye nasıl yansıdığını görmek için de şubat enflasyon verileri önem arz ediyor.

Ekonomi 03.03.2022, 10:04 03.03.2022, 10:15
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Öte yandan TÜİK'ten önce davranan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, enflasyon şubatta aylık yüzde 5.44 arttı. ENAG enflasyondaki yıllık artışı ise yüzde 123.80 olarak açıkladı.

Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarındaydı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır." ifadeleri yer almıştı.

İşte TÜİK'ten yapılan enflasyon açıklaması:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2022

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2022

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,01, aylık %3,87 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gerçekleşti.

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