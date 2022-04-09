Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yıldızları ödüllendirildi

“İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödül kazanan firmalara plaket yerine 5 bin fidan sertifikası verildi.

Ege Bölgesi’nde 2021 yılında 1 milyar 337 milyon dolarlık ihracatla gıda sektöründe ihracat şampiyonu olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Bedri Girit 41 oyla güven tazelerken, birliğin rekor ihracatına yüzde 88’lik katkı sağlayan 40 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. Ödül kazanan firmalara plaket yerine 5 bin fidan sertifikası verildi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin genel kurulunda Divan Başkanlığını Hakan İshakoğlu yaparken, katip üyelikleri Özlem Yalçın ve Önder Dinçsoy üstlendi. Birliğin 2022 yılı bütçesi 24 milyon 500 bin TL olarak kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak 2021 yılı sonunda 3 milyar 590 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşarak, 2023 yılı hedefine iki yıl önce ulaştıklarını dile getirdi. “Su ürünleri sektörü 1 milyar 436 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı” diyen Girit, “Su ürünleri sektörünü 1 milyar 312 milyon dolarlık ihracatla kanatlı eti ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı eti 926 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 386 milyon dolara yükseldi. Çin’e aldığı ihracat vizesiyle morallenen süt ürünleri sektörü 486 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye’ye 33 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 303 milyon dolar döviz elde edildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak da 1,3 milyar dolar ihracatla Türkiye Geneli payımızı yüzde 37 olarak gerçekleştirdik” diye konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında 938 milyon dolar olan ihracatını 2021 yılında yüzde 33 artırarak 1,3 milyar dolara ulaştırdıklarını aktaran Girit, 2021 yılında toplam 142 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç eder konuma geldiklerinin altını çizdi.

Fuarlara yoğun katılım göstereceğiz

Dünya sofralarında üç öğün protein kaynağı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Girit, “2022-26 döneminde sürdürülebilir üretimle, AB ülkeleri, ABD, Orta Doğu, Uzak doğu ülkelerinde düzenlenen fuarlarda yoğun tanıtımlar yaparak sektörümüzün Türkiye geneli ihracatını 5 milyar dolara çıkarma çabası içinde olacağız. Bu amaçla Türkiye’nin ihracatında stratejik öneme sahip su ürünleri sektörünün tanıtımı amacıyla Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça ve Almanca dil versiyonları ile bir imaj filmi yaptırdık ve farklı tanıtım platformlarında (yurtdışı fuar, ticaret heyetleri, sektörel toplantılar vb.) gösterimini sağladık. Kanatlı sektörü imaj filmi için de çalışmalarımıza start verdik. Özellikle süt ürünleri ihracatında ihracat vizesi aldığımız Çin’de büyümek için soğuk hava deposu kurmayı planlıyoruz. Bu sayede bu ülkeye ihracatta önemli büyüme kaydedeceğimize inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.