Su ürünleri üretimi 2021 yılında yüzde 1,8 arttı

Su ürünleri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Su Ürünleri İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, su ürünleri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 32,8’ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 4,1’ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,1’ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 59’unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı 2021 yılında yüzde 9,9 azaldı

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,1 arttı.Ç

Avlanan deniz balıkları miktarı 262 bin 297 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 151 bin 598 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 28 bin 041 ton ile çaça ve 19 bin 590 ton ile istavrit (kraça) takip etti.

Yetiştiricilik 2021 yılında yüzde 11,9 arttı

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2021 yılında 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 042 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 135 bin 732 ton ile alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 ton ile levrek ve 133 bin 476 ton ile çipura oldu.