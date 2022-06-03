Su Kaçaklarını Ses Analiziyle Tespit Ediyor: 'Yüzde 50’ye Varan Tasarruf Sağlıyor'

Yaşamın vazgeçilemez unsuru olarak su, dünyadaki kadim önemini koruyor. Türkiye, dünyada değişimi mümkün olmayan bir kaynak olan su sahipliği ile küresel ölçekte stratejik konumda bulunuyor. Su kaynaklarının korunması için ekolojik çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Cerebrum Tech ‘Su Kaçaklarının Tespiti’ projesiyle işletmelere kaçak yoluyla yok olan temiz suda yüzde 50’ye varan oranda tasarruf sağlıyor.

Su yönetiminde verimliliğin artırılması hedefiyle Cerebrum Tech ve Güney Koreli ortakları Wi.plat ortaklığıyla geliştirilen Su Kaçaklarının Tespiti projesinin temelinde ‘ses analizi teknolojisi’ bulunuyor. Bu sistemde Sonic M1, M2 adı verilen donanımlarla toplanan su sızıntı sesi, basınç ve su akış verileri, Cerebrum Tech tarafından geliştirilen yazılımlarla analiz edilmesiyle şebekedeki su kaçağının yeri tam olarak tespit ediliyor.

Cerebrum Tech kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul

Büyük ekonomik fayda

Cerebrum Tech kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, su sızıntısının azaltılmasının, ekolojik faydanın yanı sıra büyük bir ekonomik fayda sağlayacağını söyledi. İşletmeler için Seviye 1 ve Seviye 2 olmak üzere iki farklı performansa dayalı proje önerdiklerini anlatan Erkul “Seviye 1'de yüzde 30 varsayımı ile 40 bin haneli bir şehirde 273 milyon 750 bin litre, Seviye 2'deki yüzde 50 varsayımı ile de 40 bin haneli bir şehirde 456 milyon 250 bin litre su tasarrufu sağlanabiliyor” dedi. Erkul, Seviye 1 ile kurtarılan 273 milyon litre su ile 100’den fazla olimpik havuz doldurulabileceğine, Seviye 2’de ise bu rakamın 180’i geçtiğine işaret etti.

İş gücünden de tasarruf

Su Kaçaklarının Tespiti projesinin su kaçağı tespitinde işgücü tasarrufu da sağladığını vurgulayan Erkul, 1 kişi günde yaklaşık 110 su kaçağı sesi toplayabilir” diye konuştu. Erkul, ‘Su Kaçaklarının Tespiti’ projesinin Türkiye’deki birçok belediyede uygulama aşamasına geldiğini de sözlerine ekledi.