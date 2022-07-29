Sayılarla Sigortalı Toplum’ raporuna göre, sektör profesyonellerinin yüzde 89’u, 18 yaşın üstündeki bireylerin ihtiyaçları olan sigorta hizmetinden tam olarak yararlanamadıkları konusunda hem fikir. Bireylerin bu hizmetlerden yararlanmamasının önemli bir sebebi de bireylerin sigorta ürünleri ve türevleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaması.

Sigortalı Toplum ve Dayanışma Platformu (STSP), ‘Sayılarla Sigortalı Toplum’ raporunu yayınladı. Rapora göre, dünyada sigorta penetrasyon oranı ortalama yüzde 7.2 seviyelerinde seyrederken, bu oranın Türkiye’de yüzde 2.2 seviyesinde olması, ülkemizde sigorta sektörünün potansiyelinin çok uzağında olduğuna işaret ediyor. Bir toplumda sigorta sisteminin gelişmesi, ülke ekonomisinin her alanında kaldıraç işlevi görüyor. Sigorta sektörünün büyümesi hem kamunun hem de reel sektörün üzerindeki mali yüklerin azalmasını sağlıyor, ülke gelişimine olumlu yansıyor ve ekonomik krizlere karşı kırılganlığı azaltıyor.

Sağlıklı bir ülke ekonomisi için sigorta sektörünün geliştirilmesi ve sigortalılık oranının arttırılması gerektiğine vurgu yapan STSP Kurucusu Selcen Gür, “Sigortalılık bilincinin geliştirilmesine dönük çalışmalar ile arttırılabilecek penetrasyon oranı ile sigorta sektörü finansal sistemler içerisinde hak ettiği yeri alacak. Platformda; toplumda sigorta ürün ve hizmetlerine dair bilinçli bir farkındalık oluşturmak, toplumun her kesimine sigorta ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirecek projeler gerçekleştirmek, bu farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle entegre etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir platform” diye konuştu.

Sigorta bilinci 18 yaşından önce oluşturulmalı

Platformu, sektörün algısına ilişkin güncel bir fotoğraf ortaya koyabilmek adına sektör paydaşlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde özel bir çalışma gerçekleştirmiş bulunuyor. ‘Sayılarla Sigortalı Toplum’ adı verilen bu çalışmaya göre sektör profesyonellerinin yüzde 89’u, 18 yaşın üstündeki bireylerin ihtiyaçları olan sigorta hizmetinden tam olarak yararlanamadıkları konusunda hem fikirler. Bireylerin bu hizmetlerden yararlanmamasının önemli bir sebebi de bireylerin sigorta ürünleri ve türevleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaması.

Yüzde 89’luk sektör profesyonelinin içindeki yüzde 33’lük bir dilimin ise bireylerin yeni sigorta ürün ve hizmet çözümleri ile desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yaptığını belirten Gür, “Sektör profesyonellerindeki yüzde 98’lik ortak bir kanı ise, Türkiye’deki 18 yaş ve üstü bireylerin sigorta ürünleri ve türevleri hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıklarını gösteriyor” dedi.

Öte yandan sektör profesyonellerinin yüzde 78’i, kurumların ihtiyaçları olan ve işlerinde riski paylaşabilecekleri sigorta hizmetinden tam not olarak yararlanmadıkları konusunda görüş bildirmişler. Yüzde 78’lik sektör profesyonellerinin içinde yüzde 53’lük bir dilim ise kurumların yeni sigorta ürün ve hizmet çözümleri ile desteklenmesi gerekliliğine dikkat çekiyor.

En çok bilinen ürün ve servisler

Çalışmaya katılan sektör profesyonellerinin yüzde 78’i sigorta sektörünün yeni nesil yetenekler kazanmak ve gençlere cazip hale getirilmesi konusunda yetersiz kaldığını düşünüyorlar. Bu durumun gençlerin sektöre olan ilgisinin azalması yönünde de endişeyi tetiklediği biliniyor. Sektör profesyonellerin yüzde 62’sinin ise sigorta sektörünün yeni mezun ve genç çalışanlar için gelecek vaad eden bir sektör olduğu görüşünde birleştiklerinin altını çizen Gür, “Çalışma, sektörün en bilinen ürün ve hizmetlerini de ortaya koydu. Buna göre iş yeri yangın paketi poliçesi, makine kırılma sigortası, işveren sorumluluk sigortası, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası, kar kaybı sigortası kurumlara yönelik sigorta sektörünün en bilinen ürün ve servisleri arasında yer alıyor. Bireylerin tercihlerinin öncelikleri arasında ise ilk üç sırayı; trafik sigortası, kasko ve tamamlayıcı sigorta alıyor. Bu durum özellikle trafik ve kasko tarafında bireyler özelinde doygun bir Pazar oluştuğunu gözler önüne seriyor. Profesyonellerin yüzde 78’i, bireylere yönelik geliştirilebilecek yeni ürün ve hizmetler olduğunu düşünüyor” şeklinde konuştu.

Bölgesel ve global büyüme imkanı

Dünya genelinde sektörler arası ilişki ve etkileşim geçmişte hiç olmadığı kadar iç içe ve ülkeler arası bilgi transferi de bir o kadar yüksek. Sigorta sektörü özelinde değerlendirildiğinde insanların globalde benzeşen birçok istek ve ihtiyaçları sigorta sektöründe ortak ürün ve hizmetlerin farklı ülkelerde de olsa kullanıldığı biliniyor. Bu yüzden sigorta sektörünün içinde bulunduğu atmosferi bölgesel ve global olarak da geniş bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor.

Sektör profesyonellerinin yüzde 65’i sigorta sektörünün yurtdışı bağlantılar anlamında fırsatlar içeren bir sektör olduğunu düşündüğünü ifade eden Gür, “ Bu ticari bağlantı fırsatı sektörün yerel pazarda büyümesinin yanı sıra bölgesel ve global bir büyüme imkanı da sunduğu gerçeğini de gözler önüne seriyor” dedi.