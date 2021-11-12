İSTANBUL (AA) - STM ThinkTech, odak toplantılarının 20'ncisini düzenledi. Toplantı kapsamında ülkelerin, kurum ve kuruluşların siber güvenlik açısından zafiyetleri ve alınabilecek önemler ele alındı.

STM'den yapılan açıklamaya göre toplantı, "Bütünleşik Güvenlik Bağlamında Siber’" başlığıyla kapalı oturumda gerçekleştirildi. Bu bağlamda siberi tüm boyutlarıyla ele almak üzere farklı sektörlerden, alanında yetkin isimler, STM ThinkTech tarafından bir araya getirildi.

Moderatörlüğünü STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan’ın üstlendiği "ThinkTech Odak Toplantısı", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, STM Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş, Sakarya Üniversitesi Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özçelik, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Hizmetleri Yöneticisi Abdurrahman Emre Özkök, TUSAŞ Yazılım Mühendisliği Direktörü Güray Yıldız, Yapı Kredi Teknoloji Bilgi Sistemleri Güvenlik Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gökhan Yalçın, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ceyda Cimilli Akaydın, Trendyol Güvenlik Yöneticisi Çağlar Çakıcı, LpsChain Genel Müdürü Gökhan Önal ve Trend Micro Bölge Müdürü Serbülend Zeren'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantı çerçevesinde siber güvenliğin devletler tarafından yeni bir mücadele alanı olarak görülmeye başlandığı değerlendirildi.

Günümüzde ülkelerin, kurum ve kuruluşların siber güvenlik zafiyetlerinin çözümü için bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanırken, siber dünyadan güven içinde faydalanabilmek için toplum farkındalığının ve bilincinin arttırılması yolunda yapılması gerekenler tartışıldı.

Toplantıda, bu alanda yaşanan son gelişmeler, alınacak tedbirler, atılabilecek adımlar ve politika önerileri gündeme getirildi.





- "Siber alanda tedbir öncesi tehdit unsurunu doğru tanımlamak gerekiyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, çift taraflı/faktörlü doğrulama, veri yedekleme, veri erişimi vb. basit tedbir, uygulama ve politikalarla siber saldırıların önlenebileceğinin altını çizdi.

Veri depolama ve yedeklemede iş sürekliliğinin ve gizliliğin önemine dikkati çeken Ulukavak, "Siber alanda tedbir öncesi tehdit unsurunu doğru tanımlamak gerekiyor. SSB olarak birçok projede milli ürün kullanımını destekliyoruz. Sürdürülebilir güvenliğin önceliklendirilmesi ve belirli otoriteler tarafından sertifiye edilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Operasyonel hazırlık bağlamında enerji, su, petrol, doğalgaz nakil hatları gibi kritik hizmetlerin devamlılığı için altyapıların güvenliğinin ve yedeklenmesinin önemine dikkat çeken STM Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş, siber güvenliği yalnızca uzmanların birikimine bırakmamak gerektiğini, siber dünyadan güven içinde faydalanabilmenin bu alanda okur-yazarlık kültürünün aşılanmasıyla gerçekleşebileceğini aktardı.

Toplantıda diğer konuşmacılar da sektörel bazda öne çıkan başlıkları masaya yatırdı.