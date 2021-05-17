Sterlin, euroya karşı!

Danske Bank tarafından hazırlanan raporda, İngiltere ekonomisinin bu yıl Euro Bölgesi ekonomisinden daha yüksek performans göstermesinin beklendiği belirtildi. Bu doğrultuda sterlinin performansının eurodan iyi olacağı tahmini yapıldı.

Danske analisti Mikael Milhoj, İngiltere ekonomisinin hızlı aşılamalar sayesinde kademeli olarak yeniden açılacağını ifade ederken ülke ekonomisinin görünümünün çok daha parlak olduğunu ifade etti.

Analist, ekonominin İngiltere Merkez Bankası'nı ECB'den önce sıkılaştırma adımı atmaya zorlayacağını öngördü. EUR/GBP paritesini 6 ayda 0.83, 12 ayda 0,83 beklediklerini vurguladı. Parite hâlihazırda 0,8622 seviyelerinden işlem görüyor.