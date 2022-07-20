Start-up’ların bağlantı ihtiyaçlarına destek

Vodafone Business’ın, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’yle gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde derneğe üye olan 50’den fazla teknopark içerisindeki tüm start-up’lara sabit metro ethernet çözümlerine destek verecek.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile iş birliği gerçekleştirdi. Dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücüyle işletmelere destek olan Vodafone Business gerçekleştirilen iş birliği kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde yer alan start-up’ların bağlantı ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Girişimci ekosisteminin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda teknoloji girişimlerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yüksek hızda internet erişimi ve kesintisiz iletişim altyapısına ulaşmalarını sağlayacak destek paketi sunuyoruz. Türkiye’nin yerli yazılım ve teknoloji vizyonunu da destekleyen bu program ile, start-up’ların büyümelerini desteklemek istiyoruz. Türkiye’de oldukça gelişmiş bir start-up ekosistemi ve uluslararası başarı yakalamış pek çok start-up bulunuyor. Bu kapsamda daha fazla yerli markanın büyüme aşamasında ihtiyaç duyduğu finansman kaynağına ulaşmaları için bu destek programının önemli olduğuna inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu vizyon çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile 50’den fazla teknopark içerisinde faaliyet gösteren start-up’ları desteklemek konusunda bir iş birlikteliği başlattık. Bu kapsamda start-up şirketlere 2 yıl boyunca bağlantı hizmetlerinde avantajlı fiyatlar sunacağız. Geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen ve işini büyütmeyi hedefleyen işletmelere destek olmaya devam edeceğiz.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin, “Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ağı olarak nitelikli faaliyetlere imza atan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), teknoloji geliştirme bölgeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir platform oluşturarak, Ar-Ge ekosistemindeki paydaşları ve bu ekosistemin gelişimini destekliyor. Bu vizyon çerçevesinde Vodafone Business ile yaptığımız iş birliğinde de start-up’ların bağlantı ihtiyaçlarını daha uygun karşılayabilmelerini hedefliyoruz. İş birliklerimizle teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

İş birliği webinarlarla devam edecek

Yapılan açıklamaya göre Vodafone Business, ilerleyen dönemlerde mobil ve sabit tekliflere ek olarak bulut ve siber güvenlik gibi katma değerli çözümler ile ekosisteme uçtan uca BT altyapı çözümleri sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte teknoparklara özel webinarlar düzenlenerek hem bulut hem de nesnelerin interneti teknolojileri alanlarında start-up’lara eğitim verilmesi de amaçlanıyor. Çözümlere ek olarak Vodafone Business ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği arasındaki iş birlikteliği verilecek eğitim ve düzenlenecek webinarlar ile daha da zenginleştirilecek.