STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret’e ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından verilen 2021 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde, SOCAR Türkiye grup şirketi STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, Mineral Yakıt kategorisinde ilk iki sırada yer aldı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından SOCAR Türkiye’nin iştirakleri STAR Rafineri ve SOCAR Petrol Ticaret, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2021 İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde iki ödülün sahibi oldu. SOCAR Petrol Ticaret, Mineral Yakıtlar kategorisinde birinci olurken, STAR Rafineri de ikinci oldu. Marka, iki grup şirketiyle ilk iki sırada yer alarak ihracatın devler liginde zirvedeki konumunu güçlendirdi.

Entegre yapı sayesinde üretim kesintisiz sürdü

Yapılan açıklamaya göre, pandemi ile birlikte 2021 yılında iş yapış şekilleri değişse de SOCAR Türkiye grup şirketleri başarılı sonuçlar almaya devam etti. STAR Rafineri ve Petkim’in entegre yapısı sayesinde üretim ve satışlar hız kaybetmeden kesintisiz olarak sürdü. Söz konusu şirketler, bu zorlu geçen yıllarda doğrudan ihracatın yanında ihracatçı yerli sanayiciyi de desteklemeyi sürdürdü.