STAR Rafineri ‘En Büyük 500’ sıralamasında üçüncü oldu

STAR Rafineri, İSO’nun hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’nda üçüncü oldu.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021’ listesinde üçüncü sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre şirket, 55,2 milyar liralık üretimden satışla üç sıra yükseldi. Aynı araştırmada Petkim de 19,5 milyar liralık üretimden satış tutarı ile 8 basamak yükselerek 15’inci sırada yer aldı.

Pandemiden kaynaklanan küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve ağırlaşan finansal koşullara rağmen 2021 yılında SOCAR Türkiye ve grup şirketleri başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini belirten SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “2021 yılı STAR Rafineri ve Petkim’in de içinde bulunduğu Rafineri ve Petrokimya İş Birimimiz’de hedeflerimizin üzerinde sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Dünyada rafinerilerde kapasite kullanım oranları düşerken, şirketin kapasite kullanım oranı yüzde 101’in üzerinde gerçekleşti ve ülke ekonomisinin rafineri ürünleri ile ilgili dışa bağımlılığının kısmen azalmasına önemli katkılarda bulundu. Bu başarıda, STAR Rafineri ve Petkim’in entegre çalışarak üretime kesintisiz devam etmesi de etkili oldu. Grup şirketlerimizin Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı bu önemli listede üst sıralarda yer alması bizi gururlandırıyor” dedi.