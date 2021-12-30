‘STAR HACK’ etkinliğinde birbirinden değerli fikirler yarıştı

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin 10-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul-Nonstop ESports Arena’da düzenlediği ikinci hackathon etkinliği olan ‘STAR HACK’e toplamda 10 ekip katıldı ve sürdürülebilirlik için yeni fikirler üretti.

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, inovasyon ve üreticiliğe verdiği değeri, ‘STAR HACK’ adıyla düzenlediği ikinci hackathon’da gözler önüne serdi. 10 -12 Aralık tarihleri arasında İstanbul Nonstop Esports Arena’da düzenlenen ve 24 saat boyunca aralıksız süren ‘STAR HACK’ hackathon etkinliğine toplam 396 tekil kişi başvururken, içlerinden seçilen10 takımdan oluşan 43 kişi kıyasıya mücadele etti.

24 saatlik STAR HACK sürecinin kazananı; kişileri gidecekleri güzergahta kargo taşımaya teşvik ederek elektrikli arabalara ücretsiz şarj sağlayan web sunucusu ile ilgili olan carGoo projesi ile Biz.meFutures takımı oldu. Yarışmanın ikincisi; çevrimiçi pazar platformunu Mercedes-Benz eğlence sistemine yerleştiren ve satın almaya dayalı olarak araç içi kullanıcı deneyimi geliştiren fikri ile BeesUpp takımı olurken, üçüncülük ise Bungee takımının; araç sahiplerinin araçlarını ve kendilerini sürücü olarak sunmalarına açık olan, önceden tanımlanmış sistemle ortak araç kullanımını destekleyen bir mobil uygulama fikri oldu. Tüm takımlar, ‘Innovate! Be Responsible For Sustainability’ (“Yenilik yap! Sürdürülebilirlik için Sorumlu Ol”) konu başlığı altında bu projeleri oluşturdu.

Toplam 80 bin TL’lik nakit ödül dağıtıldı

STAR HACK hackathonunda birinci olan takıma 40 bin TL, ikinci olan takıma 25 bin TL, üçüncü olan takıma ise 15 bin TL olmak üzere toplamda 80 bin TL’lik para ödülüne ek olarak ilk üçe giren takım üyelerinin her birine 2 bin TL’lik hediye çeki verildi.

Yarışma nasıl yapıldı?

STAR HACK’in ilk günü olan 10 Aralık’ta teknik ve proje mentorları ile buluşan katılımcılar, takip eden 24 saat boyunca sürdürülebilir teknoloji için yeni fikirler ve çözümlerine odaklanarak yeni ürün ve hizmetler geliştirdiler. Ayrıca etkinlik esnasında Mercedes-Benz AG, IT IK & Ürün Direktörü Sophie Seiwald ve Teknoloji İletişimcisi ve Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay, yarışmacılar için oldukça ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi.

12 Aralık günü ise Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz, Mercedes-Benz AG IT IK & Ürün Direktörü Sophie Seiwald, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Genel Müdürü Stefan Karrenbauer, Deloitte Danışmanlık Türkiye Lideri Hakan Göl, Teknoloji İletişimcisi Öğretim Görevlisi Dr. Sertaç Doğanay, ilk 3’e giren takımları kapsamlı bir jüri değerlendirme sistemi ile belirledi.