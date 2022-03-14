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SSM Derneği Başkanı Salman: “Staj borçlanması, bütçeye 40 milyar lira katkı sağlayacak”

Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman, meslek liselerinde, çıraklık okullarında ve üniversitelerde yapılan aktif çalışmaların, stajların borçlandırılarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılmasını talep ettiklerini belirterek, “Bir buçuk milyon staj sigortası mağdurunun borçlanma hakkı verildiğinde 40 milyar 532 milyon lira gelir elde edilebilir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi 14.03.2022, 12:41
SSM Derneği Başkanı Salman: “Staj borçlanması, bütçeye 40 milyar lira katkı sağlayacak”

Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman, meslek liselerinde, çıraklık okullarında ve üniversitelerde yapılan aktif çalışmaların, stajların borçlandırılarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılmasını talep ettiklerini belirterek, “Bir buçuk milyon staj sigortası mağdurunun borçlanma hakkı verildiğinde 40 milyar 532 milyon lira gelir elde edilebilir” ifadelerini kullandı.

Staj Sigortası Mağdurları Derneği (SSM) Başkanı Ferhat Salman, meslek liselerinde, çıraklık okullarında ve üniversitelerde yapılan aktif çalışmaların, stajların borçlandırılarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılması üzerine talep ve çözüm önerilerini sunduğu yazılı bir açıklama yaptı.

SSM Başkanı Salman açıklamasında, sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık öğrenim sürelerinin, sigortalı olmadan avukatlık stajını yapanların normal staj sürelerinin ve hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerinin yeni yasa ile borçlanılacak süreler kapsamına alınarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılacağını hatırlatarak, buna rağmen bu hakkın genele yayılmaması ile toplumun kalan kısmı için mağduriyet ortaya çıktığını savundu.

Öğrencileri meslek liselerine teşvik etmek amacıyla mevcut hükumet tarafından tedbirlerin alındığı haberlerini gururla takip ettiklerini ifade eden Salman, bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için doktora, avukata ve mühendise ihtiyaç duyulduğu kadar iyi eğitim almış ara elemana da ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesini ve toplumun genelindeki mağduriyetin sona erdirilmesini talep ediyoruz”

SSM olarak meslek liselerinde, çıraklık okullarında ve üniversitelerde yapılan aktif çalışmaların, stajların borçlandırılarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılmasını talep ettiklerini ifade eden Salman, taleplerine ilişkin şunları kaydetti:

“Doktor, avukat ve hekimlere verilen staj sürelerini borçlanarak stajlarını uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç saydırma haklarının bizlere de verilmesini ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilmesini ve toplumun genelindeki mağduriyetin sona erdirilmesini talep ediyoruz.”

“Doktor ve avukatlarda verilen staj sürelerinin borçlanılarak uzun vadeli sigorta başlangıcı sayılması hakkının toplum geneline verilmesini istiyoruz”

Taleplerinin amacına istinaden, staj başlangıcında verilen sigorta numaralarının direkt olarak uzun vadeli sigortaya başlangıç sayılmasını veya o dönemlerden kalan sigorta primlerine borçlanma hakkı verilerek mağduriyetin giderilmesini hedeflediklerini ifade eden Salman, “Doktor ve avukatlarda verilen staj sürelerinin borçlanılarak uzun vadeli sigorta başlangıcı sayılması hakkının toplum geneline verilmesini ve stajımızın başladığı tarihin uzun vadeli sigorta kollarına başlangıç sayılmasını amaçlıyoruz” dedi.

“Staj borçlanması, bütçeye 40 milyar lira katkı sağlayacak”

Örnek bir hesaplama yaparak, bahsettiği borçlanma hakkının verilmesi ile bütçeye yük olmadan söz konusu mağduriyetin giderileceğini savunan Salman, çözüm önerisine ilişkin şunları aktardı:

"1 milyon 500 bin staj sigortası mağduru olarak 2022 yılında devletimiz tarafından hesaplanacak olan borçlanma oranları doğrultusunda, 2022 yılı için günlük asgari ücretin yüzde 32’si alındığında 53 lira çarpı 360 gün mağdur başına 19 bin 216 lira eder. Toplamda bir buçuk milyon mağdurdan elde edilebilecek kaynak 28 milyar 825 milyon 200 bin lira. Yüzde 45’i üzerinden hesaplanırsa toplamda 40 milyar 532 milyon 400 bin lira gelir elde edilebilir."

Salman, staj borçlanmasıyla, bu sorunun bütçeye hiçbir yük gelmeden ve hatta ekstra kaynak oluşturularak çok rahat çözülebileceğini vurguladı.

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