SSK, BAĞ-KUR emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara büyük müjde! 

SSK, SGK, BAĞ-KUR emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara müjde! Beklenmedik zam açıklandı en düşük 4100 TL oldu. Emekli zamlı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor ve her gün arama motorunda emekliler yoğun bir şekilde zam oranlarını takip ediyor. Bildiğiniz üzere emekli maaşlarına zam gelmesi için enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Ama gelen son dakika bilgisine göre milyonlarca emeklinin, dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin zam oranları belli oldu. Emekliye zam son dakika haberi ve detaylar haberimizde…

Son olarak Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılmış ardından da bayram ikramiyeleri hesaba geçmişti. Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşlar ise Toplu sözleşme görüşmeleri ile 2022 ve 2023 yıllarının maaşlarını öğrenmişti. Memur ve memur emeklisinin maaşları belli olurken enflasyon farkı için onların da gözü kulağı enflasyon rakamlarında. Peki yılın ikinci yarısında enflasyon ne kadar oldu? Emekliye zam oranı belli oldu mu?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar ile dul ve yetim aylığı alanlar enflasyon rakamları doğrultusunda zaman alıyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2022 emekli zammı da ortaya çıkacak. Şu anda emekli vatandaşların alacağı zam netleşmesi de yavaş yavaş rakamlar ve tahminler ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci yarısının ilk 3 ayında, yani temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon oranı yüzde 4.23 olarak açıklandı. Enflasyon artışının bu hızla devam etmesi halinde Ocak ayında emekli ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşları rekor bir zam oranı bekliyor.

MİLYONLARCA EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Enflasyon rakamları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar doğrudan enflasyon oranında zam alırken Emekli Sandığı yani memur emeklisi olan vatandaşlar ise yılbaşında aldıkları zamdan fazla çıkan enflasyon oranında enflasyon farkı alacak. Şimdi tüm emeklilerin gözü kulağı yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon rakamlarından. Ancak bu konuda da Merkez Bankası tahminlerini yayınladığı. Merkez Bankası 2021 ikinci altı aylık yarısı için enflasyon tahminini %5.21 olarak açıkladı.

Merkez Bankası'nın tahminleri doğru çıkarsa ve yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.21 olarak açıklanırsa doğrudan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıyacak. Emekli sandığı emeklileri ise aradaki farkı enflasyon farkı olarak alacak. Yüzde üç Toplu sözleşme zammı alan memur emeklisi yüzde 2.21’de enflasyon farkı zammı alacak. Ayrıca emekliler için Türkiye Emekliler derneğinin de talepleri var. Türkiye Emekliler Derneği, emekli vatandaşların çok düşük Maaşlar nedeni ile hayatını devam ettirmektedir zorlandığını belirterek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. Eğer talepler kabul edilirse emekliler Yeni yılda maaşlarını şu andan çok daha yüksek almaya başlayacak.