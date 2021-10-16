SSK, BAĞ-KUR emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara beklenmedik zam!

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım Ekim ayıyla beraber başladı. Bilindiği üzere yılın ikinci yarısı olan 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Hal böyleyken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları son üç aylık süreçte gündemdeki yerini aldı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar ile dul ve yetim aylığı alanlar enflasyon rakamları doğrultusunda zaman alıyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 2022 emekli zammı da ortaya çıkacak. Şu anda emekli vatandaşların alacağı zam netleşmesi de yavaş yavaş rakamlar ve tahminler ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci yarısının ilk 3 ayında, yani temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon oranı yüzde 4.23 olarak açıklandı. Enflasyon artışının bu hızla devam etmesi halinde Ocak ayında emekli ve dul ve yetim aylığı alan vatandaşları rekor bir zam oranı bekliyor.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Enflasyon rakamları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar doğrudan enflasyon oranında zam alırken Emekli Sandığı yani memur emeklisi olan vatandaşlar ise yılbaşında aldıkları zamdan fazla çıkan enflasyon oranında enflasyon farkı alacak. Şimdi tüm emeklilerin gözü kulağı yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon rakamlarından. Ancak bu konuda da Merkez Bankası tahminlerini yayınladığı. Merkez Bankası 2021 ikinci altı aylık yarısı için enflasyon tahminini %5.21 olarak açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI OLARAK YANSIYACAK

Merkez Bankası'nın tahminleri doğru çıkarsa ve yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5.21 olarak açıklanırsa doğrudan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşlarına zam olarak yansıyacak. Emekli sandığı emeklileri ise aradaki farkı enflasyon farkı olarak alacak. Yüzde üç Toplu sözleşme zammı alan memur emeklisi yüzde 2.21’de enflasyon farkı zammı alacak. Ayrıca emekliler için Türkiye Emekliler derneğinin de talepleri var. Türkiye Emekliler Derneği, emekli vatandaşların çok düşük Maaşlar nedeni ile hayatını devam ettirmektedir zorlandığını belirterek en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. Eğer talepler kabul edilirse emekliler Yeni yılda maaşlarını şu andan çok daha yüksek almaya başlayacak.