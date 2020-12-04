Spot altın fiyatı yükselişini devam ettiriyor

ABD'de korona virüs krizi ile mücadele için yeni bir teşvik paketinin tekrar gündeme gelmesinin ABD Doları'nı zayıflatması uluslararası piyasalarda spot altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

Spot altın fiyatı bugün 1843,56 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,77 artışla 1842,37 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler altına olan talebin tipik bir güvenli liman yönelimi olmadığını ifade ediyorlar. Korona virüse karşı aşı çalışmalarında sağlanan ilerlemenin yarattığı iyimserlik ve ABD'de yeni bir teşvik paketinin tartışılmaya başlanmasının ABD Doları'nı zayıflattığına işaret eden analistler, bunun başta altın olmak üzere değerli metalleri yatırımcılar için ucuzlatarak fiyatların yükselmesine yol açtığını belirtiyorlar.

Spot altında ilk hedefi 1.850 dolar/ons olarak gösteren analistler, buranın geçilmesi halinde yıl sonundan önce 1875-1880 dolar/ons aralığının denenebileceğini vurguluyorlar.

Aşağı yönlü bir harekette ise destek seviyeleri 1.827 ve 1.815 dolar/ons.

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