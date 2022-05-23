Spor ve outdoor ekipman kategorilerine ait en’ler açıklandı

E-ticaret platformu Trendyol, spor ve outdoor ekipman kategorilerine ait en’lerini açıkladı. Platformun verilerine göre, en çok outdoor ekipman ürün alışverişi yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir olurken en çok tercih edilen ürünler arasında aksiyon kamerası, kamp sandalyesi ve termos yer aldı.

Trendyol, yaz ayları yaklaşırken tüketiciler tarafından en çok tercih edilen spor ve outdoor kategorilerine ait verileri paylaştı. E-ticaret platformu, 2022 başından bu yana spor ve outdoor ekipman kategorilerinde 70 bin çeşit ürün satışı gerçekleştirdi. Bu kategorilerde en çok alışveriş yapılan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Spor ve outdoor ürün kategorisinde en çok tercih edilen ürünler aksiyon kamerası, bisiklet, elektrikli scooter, havuz, çadır, kamp sandalyesi ve termos oldu.

Hızlı çekimlerin vazgeçilmezi aksiyon kameraları oldu

Ekstrem sporlar ile uğraşanların, motosiklet kullananların, dalış yapanların aksiyonlarını kaydetmeleri için sıkça kullandıkları aksiyon kameraları en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Platformlardan satılan çadırlarla bin 500 aile yaz tatilini erkenden planladı

Doğayla iç içe zaman geçirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan kamp çadırlarında tek kişilik veya çok kişilik olarak binlerce çeşit seçeneği sunan e-ticaret platformu, dört haftada satılan kamp çadırları ile bin 500 aile yaz tatilini erkenden planlamasına yardımcı oldu. Açık havanın tadını çıkarmak hem de konforunu yanında taşımak isteyenler de kamp sandalyesi siparişlerini e-ticaret platformundan verdi. Son dört haftada kamp sandalyelerinin yanı sıra termoslar da en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Yaza girerken su keyfini ikiye katlamak isteyenler şişme havuz ihtiyaçlarını yine e-ticaret platformundan karşıladı. Çeşitli boy ve şekillerde binlerce havuz modelinin bulunduğu e-ticaret platformunda geçen yıldan bu yana 120 bin havuz satıldı.

300 fil ağırlığında dambıl satıldı

Vücut geliştirme ile uğraşanlar da gerekli ekipmanlardan biri olan dambıllar. Kadın ve erkekler için ayrı modeller, birbirinden renkli ve çeşitli tasarımlara sahip binlerce dambıl seçeneği ile 2021 yılından bu yana e-ticaret platformundan satın alınan dambılların ağırlığı 300 fil ağırlığına ulaştı.