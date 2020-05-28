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Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"

SPOR TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANI RECEP ŞAMİL YAŞACAN, ANTALYA'NIN VE TÜRKİYE'NİN KARANTİNA LİGİNİN OYNANMAMASIYLA ÇOK BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ.

Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"

SPOR TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANI RECEP ŞAMİL YAŞACAN, ANTALYA'NIN VE TÜRKİYE'NİN KARANTİNA LİGİNİN OYNANMAMASIYLA ÇOK BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:50
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Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya’nın ve Türkiye’nin karantina liginin Antalya’da oynanmadığı için çok büyük fırsat kaçırdığını söyledi.

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, korona virüsü nedeniyle uygulanan tedbirler sebebiyle futbol maçlarının oynanmadığını hatırlatarak, ’’Bu dönemde maçların karantina ligi altında Antalya’da oynanmasını istedik. Eğer maçlar Antalya’da oynansaydı tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı ve Türkiye’nin ne kadar güvenli olacağını herkes görebilecekti. Ancak ne turizmci ne de Antalyalı bu fikre sahip çıkmadı’’ dedi.

Yaşacan, ’’Antalya’da 200 civarında futbol sahası var. Belek bölgesi karantina ligi için uygundu. Tüm takımlar Belek’e gelseydi Belek futbolcular dışındaki kişilerden izole edilirdi. Futbolcular, yöneticiler ve eşleri de Belek’e gelip hem kalan 8 maç güven içinde oynanır hem de tatil yapılırdı. Kulüplerin giderleri de daha az olurdu’’ dedi.

"Turizmciler de sahip çıkmadı"

Karantina liginin Antalya’da oynanmasının Antalya’ya hatta Türkiye’ye çok büyük katkılarının olacağını ileri süren Yaşacan, ’’Karantina altına alınan bölgede tüm maçlar güven içinde oynanabilirdi. Antalya’da havalar sıcak oynanmaz diyenler oldu. Ama sahaların çoğu gece ışıklandırılmalı. Maçlar gece seyircisiz oynanabilirdi. Eğer karantina ligi Antalya’da oynansaydı korona döneminde oteller çalışacaktı. Oteller çalıştığı için virüse karşı önlemlerini daha hızlı alacaktı. Futbolcuları bile ağırlayan oteller turistlere güven verecekti. Virüs sonrası turizme hazır olan tek ülke Türkiye olacaktı. Tüm dünyada ligler durduğu için Türkiye’de oynanacak maçlar tüm dünya televizyonlarında canlı yayınlanacaktı. Türkiye ve Antalya karantina liginin oynanmaması nedeniyle milyon dolarlarla yapılamayacak tanıtım fırsatını kaçırdı. Maalesef başta turizmciler olmak üzere Antalyalılar işin ciddiyetini kavrayamadı. Bu konuda lobi faaliyeti yapamadı. Süper ligin kalan 8 maçı Antalya’da tamamlanabilirdi. Halkın tek eğlencesi maçlar oynanır, yayıncı kuruluş para kazanır, kazandığı paradan kulüplerde payını alırdı" dedi.

"Avrupa ligleri de Antalya’da oynanacaktı"

Türkiye liglerinin kalan maçlarının Antalya’da tamamlanması durumunda bir çok Avrupa ülkesinin liglerinin Antalya’da kalan maçlarını tamamlamaya hazır olduğunu dile getiren Recep şamil Yaşacan, şöyle devam etti:

’’Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında başarılı bir karantina uygulaması yaptı. Aynı uygulamayı Antalya’da da başarılı bir şekilde yapabilirdi. Eğer Türkiye futbol Federasyonu Antalya’da karantina liginin oynanmasına onay verseydi başta İtalya, İngiltere, Romanya ve Fransa olmak üzere bir çok Avrupa ülkesi maçlarını Antalya’da oynamaya hazırdı. Ancak onlar ’Türkiye neden maçlarını Antalya’da oynamıyor? Sorun ne?’ diyerek gelmekten vazgeçtiler. Maçlar Mayıs ayında başlayabilirdi. Almanya’da maçlar başladı. Şu anda bütün dünya onların maçlarını izliyor. Çünkü izlenecek başka lig yok. Eğer Antalya’da karantina ligi oynansaydı tüm dünyanın gözü her gece Antalya’da olacaktı. Böyle bir tanıtım fırsatı yüzyılda bir gelir ama faydalanamadık. Bu konuda turizm temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları lobi yapamadı ve kaybeden Antalya oldu.’’

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