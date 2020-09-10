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Spor hisselerine tedbir kararı

Spor kulüplerinin hisselerine 1 ay süreyle mevcut "açığa satış yasağına" ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacak.

Ekonomi 10.09.2020, 20:50
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Spor hisselerine tedbir kararı

Borsa İstanbul, volatil seyreden halka açık spor kulüplerinin hisselerine 1 ay süreyle tedbir getirme kararı aldı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol, Trabzonspor Sportif, Galatasaray Sportif ve Beşiktaş Futbol Yatırımları paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında yarından itibaren 1 ay süreyle mevcut "açığa satış yasağına" ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacak.

Söz konusu hisselerde tedbirlerin uygulanacağı son tarih ise 9 Ekim 2020 olacak.

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