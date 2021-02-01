SPK’dan Katar ile iş birliği

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak’ta ikili iş birliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK’dan yapılan açıklamada imzalanan mutabakatla, iki kurum arasında bilgi alışverişini ve teknik işbirliğini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada “Söz konusu mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzeSermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Katar Finansal Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) arasında 28 Ocak’ta ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.