Sözleşmeli besicilik ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulacak

"Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile hayata geçirilen sözleşmeli besicilik ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sağlayacak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli besicilik desteklemeleri çerçevesinde, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendi.

Sözleşmeli besicilik sistemi ile besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, verim ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi amaçlandı.

Uygulamayla getirilen verimlilik teşvik primi ile canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak.

Buna göre Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı 201 ila 250 kilo olanlara kilo başına 2,5 lira, 251 ila 300 kilo olanlara kilo başına 3,5 lira, 301 kilo ve üzeri olanlara ise kilo başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Maliyete göre fiyat politikası

Oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak. Belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecek. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Böylelikle besiciler kazancını teminat altına alacak.

Canlı stok yönetimi

Et ve Süt Kurumu tarafından alım garantisi verilen üreticiler, Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek. Kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre, üreticilere erken ya da geç kesim primleri verilebilecek.

Üreticilere çiftlik eğitim desteği

Sözleşmeli besicilik modeli ile hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında üreticilere çiftliklerinde eğitim verilecek. Kayıt sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, alım ve kesim takvimleri sistem üzerinden izlenecek. Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi ile hem üretici, hem tüketici korunacak. Uygulama çerçevesinde yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

"Örnek bir üretim modeli"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalın yeniden ayağa kaldırılmasının, kırsalda üretimin canlandırılmasının ve artırılmasının yegane yolunun kırsal kalkınmadan geçtiğini belirtti.

Bunu bir vizyon olarak ortaya koyduklarını vurgulayan Kirişci, birtakım destekler yoluyla bu tür sözleşmeli üretim modellerini cazip hale getirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Sözleşmeli üretim modelinin, ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, ihtiyaç miktarı kadar üretilmesine imkan sağlayacağını aktaran Kirişci, "Üretim kaynaklarımızdan en üst seviyede faydalanma irademizi, sürdürülebilirlik ilkesinden taviz vermeden ortaya koymuş durumdayız. Besicilik gibi stratejik önceliği haiz sektörlerimizde gıda güvenliği milli bir meseledir. Gıda güvenliğinin ise tedarik ve ekonomik erişim olmak üzere iki temel ayağı bulunmaktadır" dedi.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sürdürülebilir besicilik için üreticinin emeğine sahip çıkmak adına sözleşmeli besicilik modelini başlattıklarına dikkati çeken Bakan Kirişci, "Sözleşmeli besicilik örnek bir üretim modelidir. Bu, yerli ve milli üretim ilkesi ile hayata geçirildi. Planlı üretim ile hem besicimiz hem de Türkiye’miz kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.