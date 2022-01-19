Soydan: “Bölgedeki kar yağışı fındık açısından oldukça faydalı”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölgede etkili olan kar yağışının şu anda fındık için yararlı olduğunu ancak önümüzdeki günler için tehlikenin devam ettiğini belirtti. Soydan, “Güneşli havada oluşabilecek tomurcuk patlamaları, sonrasında yağan kar ile birlikte zarar verebilir. O nedenle üreticilerimizin tedbirlerini almaları lazım” dedi.

Ordu’da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimli bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Fındık bahçelerinin ve diğer tarım ürünlerinin kar altında kaldığı bölgelerde üreticiler tedirgin olurken, uzmanlar ise bu zamanda yağan karın özellikle fındık açısından faydalı olduğunu söyledi. Mevsiminde etkili olan karlı havanın fındık dalları ve toprak açısından önemli olduğu ancak ilerleyen süreç için zirai don tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın 350 ile bin saat arasında soğuklama dönemini yaşaması gerektiğini, bu nedenle yağan karın faydalı olduğuna dikkat çekerek, “Şuanda bölgemize ve ilimize önemli ölçüde kar yağışı başladı, aralıklarla bir haftadır devam ediyor. Bu aylarda kar yağışını biz bekliyoruz, olması lazım. Fındığın bir soğuklama dönemi var, bu dönemi muhakkak yaşaması lazım. 350 saat ile bin saat arasında soğuklama döneminin yaşanması lazım. Fındık şuanda onu yaşıyor ancak çok aşırı derecede soğuk ile karşı karşıya kalırsak, fındıktaki dalları kurutacak seviyede olursa o zaman zarar verebilir. Şuanda fındık tomurcuklarında yaprak dönemi olmadığı için yağan karın fındık, fındık dalları ve toprak açısından oldukça önemli” diye konuştu.

“Tehlike devam ediyor”

“Tabi önümüzdeki günlerde risk devam ediyor, önümüzdeki nisan ayının ilk ayına kadar da devam edebilir” diyen Soydan, “Bu arada soğuk etkili olurken, sıcak ve lodoslu havalar olabilir, bu da fındıkta erken uyanmalara yol açabilir. Bu süreçte üreticilerimiz muhakkak bahçeleri için TARSİM sigorta yaptırsınlar. Özellikle bunu söylüyoruz çünkü fındıkta yıllardır rakımlara ve mesafeye göre lokal ve genel bir şekilde zirai don olayı ile karşı karşıya kaldık. Bunun karşısında da TARSİM önemli derecede üreticilere ödemeler yaptı. Sigorta işlemleri 28 Şubat tarihine kadar devam edecek, üreticilerimizin bunu yaptırması lazım. Hem zarar boyutunun karşılığını alabilmemiz için hem de zirai kredilerimizin böyle bir durumda ertelenmesi söz konusu olduğunda muhakkak TARSİM sigortalara koşulu aranıyor” şeklinde konuştu.

“Yerel yöntemlerin faydası olduğunu düşünüyoruz”

Soydan üreticilerin don olayına karşı aldıkları yerel yöntemlerin, fındık mahsulünü bir nebze de olsa koruyabildiğini ifade ederek, “Üreticilerimiz bir zirai don riski ile karşı karşıya kaldıklarında yerelde uygulanan bazı uygulamalar var. Bahçe içerisinde saman ve lastik yakma gibi işlemler uygulanıyor, faydasının olduğunu da biliyoruz. Bu uygulamalar dumanlama sistemi ile don olayının çözülmesini sağlıyor. Bunu yapan üreticilerimiz var, bu şekilde en azından olabilecek zararın boyutunu aza indirme açısından yapılabilir. Ancak ocak, şubat ve mart ayı için risk devam ediyor. Güneşli havada oluşabilecek tomurcuk patlamaları, sonrasında yağan kar ile birlikte zarar verebilir, o nedenle tedbirlerimizi almamız lazım” ifadelerine yer verdi.