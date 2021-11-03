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Sosyal yardım başvurusu yapmak e-Devlet ile çok kolay
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden nasıl yapılabileceğine dair video paylaşımı yaptı.
Ekonomi 03.11.2021, 17:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden nasıl yapılabileceğine dair video paylaşımı yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımları herkes için daha ulaşılabilir hale getirdi. Bakanlık sosyal yardımların e-Devlet üzerinden yapılabildiği yeni hizmetinin nasıl kullanıldığını sosyal medya üzerinden tanıttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da Twitter hesabından paylaştığı videoda sosyal yardımlara e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği anlatıldı. Videoda ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği vurgulandı.