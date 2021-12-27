banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Sosyal medyadan para kazanmak güzel! Peki ya vergi?

Sosyal medya fenomenleri için 1 Ocak 2022'den itibaren yeni bir dönem başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı tebliğe göre 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek ve bu orana kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak.

Ekonomi 27.12.2021, 09:36
Sosyal medyadan para kazanmak güzel! Peki ya vergi?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAKLAR

Gelir İdaresi sosyal içerik üreticilerini "Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla paylaşımlar yaparak tanıtım, tavsiyede bulunarak bir ürün, hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen, paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticili ile gelir elde eden gerçek" olarak tanımladı. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

HESAP AÇILMASI ŞARTI

İstisnadan yararlanmak için tüm hasılatın tahsili için bankalarda hesap açılması şartı getirildi. Yurt dışındaki bir bankada açılan hesap istisna kapsamında olmayacak.

Fenomenlerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istisna belgesi alması gerekiyor. Başvurudan önce ticari kazanç yönünde gelir vergisi mükellefi olanların kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığına bakılacak.

SÜRE BİR AY

Ticari kazanç yönünden bir mükellefiyet yoksa istisna belgeleri alınabilecek. İstisna belgelerinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay için banka hesabına ilişkin bilgilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Örneğin, ticari kazancı bulunmayan Mustafa Bey, Şubat 2022'de vergi dairesin başvurdu ve istisna belgesi talep etti.

Vergi dairesi bu kişiyle ilgili mükellefiyet tesis ettikten sonra istisna belgesi verecek. Bu belge faaliyetiyle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. Mevcut hesaplar da istisna belgesinin ilgini bankaya ibrazıyla hasılatın tahsil etmesi için kullanılabilecek.

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor.

2022 İÇİN BELİRLENEN TUTAR 880 BİN TL

İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

BAŞVURMAYAN BEYAN ESASINA GEÇER

Yeni dönemde YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Kendisi başvurup banka hesabı açmayan istisnadan yararlanamayacak, beyan esasına geçecek. Kazanç 880 bin liranın üzerindeyse istisnadan çıkıyor. Beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek.

Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre göre geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ediyor.

2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8