Sosyal medyadan para kazanmak güzel! Peki ya vergi?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAKLAR

Gelir İdaresi sosyal içerik üreticilerini "Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla paylaşımlar yaparak tanıtım, tavsiyede bulunarak bir ürün, hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen, paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticili ile gelir elde eden gerçek" olarak tanımladı. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

HESAP AÇILMASI ŞARTI

İstisnadan yararlanmak için tüm hasılatın tahsili için bankalarda hesap açılması şartı getirildi. Yurt dışındaki bir bankada açılan hesap istisna kapsamında olmayacak.

Fenomenlerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istisna belgesi alması gerekiyor. Başvurudan önce ticari kazanç yönünde gelir vergisi mükellefi olanların kayıtlı faaliyetlerinin istisna kapsamına giren faaliyetlere uygun olup olmadığına bakılacak.

SÜRE BİR AY

Ticari kazanç yönünden bir mükellefiyet yoksa istisna belgeleri alınabilecek. İstisna belgelerinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay için banka hesabına ilişkin bilgilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Örneğin, ticari kazancı bulunmayan Mustafa Bey, Şubat 2022'de vergi dairesin başvurdu ve istisna belgesi talep etti.

Vergi dairesi bu kişiyle ilgili mükellefiyet tesis ettikten sonra istisna belgesi verecek. Bu belge faaliyetiyle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. Mevcut hesaplar da istisna belgesinin ilgini bankaya ibrazıyla hasılatın tahsil etmesi için kullanılabilecek.

Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor.

2022 İÇİN BELİRLENEN TUTAR 880 BİN TL

İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

BAŞVURMAYAN BEYAN ESASINA GEÇER

Yeni dönemde YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

Kendisi başvurup banka hesabı açmayan istisnadan yararlanamayacak, beyan esasına geçecek. Kazanç 880 bin liranın üzerindeyse istisnadan çıkıyor. Beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek.

Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre göre geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ediyor.

2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.