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Sosyal medyada gündem olan pazarcı ve hal esnafın atışmalarının gerçeği ortaya çıktı

Diyarbakır’da nisan ayında arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, "Ürün 6 TL’yken senin 4 TL’ye satman piyasayı etkiliyor. Piyasaya uymak zorundasın. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye sert çıkarken, ucuza ürün sattığı iddia edilen hal esnafı Ahmet Çelik ise, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Sen istersen 8’e sat" diye kendini savundu. Tartışmanın ikinci perdesi ortaya çıktı. Tepkilere neden olan pazarcı esnafı faturalar ile çektiği video ile iddiaya göre, hal esnafının foyasını ortaya çıkartarak fırsatçılık yaptığını ileri sürerek gösterdiği videoyu yayımlayıp belgelerle kendini savundu.

Ekonomi 23.05.2022, 16:18 23.05.2022, 17:41
Sosyal medyada gündem olan pazarcı ve hal esnafın atışmalarının gerçeği ortaya çıktı

Diyarbakır’da nisan ayında arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, "Ürün 6 TL’yken senin 4 TL’ye satman piyasayı etkiliyor. Piyasaya uymak zorundasın. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye sert çıkarken, ucuza ürün sattığı iddia edilen hal esnafı Ahmet Çelik ise, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Sen istersen 8’e sat" diye kendini savundu. Tartışmanın ikinci perdesi ortaya çıktı. Tepkilere neden olan pazarcı esnafı faturalar ile çektiği video ile iddiaya göre, hal esnafının foyasını ortaya çıkartarak fırsatçılık yaptığını ileri sürerek gösterdiği videoyu yayımlayıp belgelerle kendini savundu.

Türkiye genelinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Diyarbakır’da iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması sosyal medya hesaplarında paylaşılması beraberinde tartışmaları getirdi. Videodaki Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, hal esnafı Ahmet Çelik ile arasında geçen diyalogda Danış, "Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasayı bozmak zorunda değilsin uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz pahalıysa pahalı, 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın" diye tepki gösterdiği görüldü.

"Ben fırsatçı değilim"

Ucuza ürün sattığını iddia eden hal esnafı Çelik ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Salatalık mesela hakkı şu an 4 lira, alışıma göre. Adam hacı hocadır 8 liraya satıyor, iki katı. Sen diyorsun 8 liraya sat. Ben fırsatçı değilim. Allah var, yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8’e sat" diye karşılık verdi.

İki gün sonra çekilen ikinci video ortaya çıktı

Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, sosyal medyada tepki görünce hal esnafının izini sürdü, önceki gün çekilen videonun aynısını Çelik ile çekerek hal esnafları arasında satılan bakla fiyatlarını örnek göstererek Çelik’in fırsatçılık yaptığını iddia etti. Danış ikinci videoda “Salatalık meselesinin başına geldik, bu arkadaş salatalıkta beni eleştirdi, neymiş kendisi ucuza veriyor başkaları pahalıya veriyor. Bende piyasaya uy dedim, bugüne gelirsek salatalığı ucuza sattığını söyleyerek vicdanlı olduğunu söyleyen arkadaş bakla satmış, 15 lira yazmış baklaya, başka komşuda ise 11 liraya alındı. Gördüğünüz gibi bizim tepkimiz bunlaradır” şeklinde yayınlayarak fırsatçılık yaptığını kaydetti.

“Ürün piyasada yoksa adamlar fırsatçılık yapıyor”

Taraflardan Ahmet Çelik, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunarak fırsatçı olmadığını öne sürdü. Çelik, “Ben fırsatçı değilim kardeşim ben 2 liraya salatalık satarken herkes 4, 6, 8 liraya satarak vicdansızlık yapıyor. Beni 2 lira kurtarıyor, 2 liraya satıyorum. Veysi ise, ‘fiyatlara uy, sende 6’ya ver’ dedi. Bende veremem dedim. Elemanım videoya çekmeyeceğim dedi. Çek dedim. Sonra Veysi’ye dedim ki, ürün piyasada yoksa adamlar fırsatçılık yapıyor. 2 liralık şeyi 5’e satıyor. Yazıktır dedim” şeklinde konuştu.

“Burada 2 lirada kendini haklı gösterirken ertesi günü 4 lira vatandaşa kazık atmış oluyor”

Tepkileri çekmeye neden olan Veysi Danış da, hal esnafının bir gün ucuz geri kalan 10 gün ise pahalıya sattığını ve bunun dengesinin olması gerektiği konusu üzerinde tartıştığını savundu. Danış, “Olayda arkadaş kendi lehine çevirerek bizi tüketici düşmanı olarak belirlemiş. Halbuki tam tersine biz tüketici ve esnafların hakkını korumak amacıyla o gün orada tartıştık. Bir gün ucuza satıp 10 gün pahalı satmasına karşı o gün o konuyu konuştuk. Biz dedik ki, yüzde 90’nı 1 liraya satıyorsa sende 1 liraya satmak zorundasın, bizi eleştirdiler, olabilir. Tüketicilere saygım var. Herkes düşündüğü gibi yazmış. İşin gerçeği arkadaşlar, esnafı kandırarak ya da ondan alışveriş yapmayanlar için o gün o ürünü ucuza satarak buradaki insanları engellemeye çalışıyor. İkinci günü ise, fiyatları yüksek satıyor, onunda kanıtı bizlerde vardır. Tespitli ertesi günü arkadaşım baklayı ondan 15 liraya almış, bende başka esnafta 11 liraya almışım. Burada 2 lirada kendini haklı gösterirken ertesi günü 4 lira vatandaşa kazık atmış oluyor. Baktım arkadaşlar beni sosyal medyada çok eleştirenler oldu. İkinci günüde bende yeni videoyu attım. Böyle adalet olur mu? Vatandaşa sormak lazım” diyerek kendini savundu.

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