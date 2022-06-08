Sosyal medya fenomeni Mükremin'in bu paylaşımlarına büyük tepki yağdı!

Sedye üzerinde doğumhaneden çıkarken çektirdiği videosunu paylaşan Gezgin, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Paylaştığı videolar kısa süre içerisinde milyonlarca kez tıklandı.

'TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU'

Videoların ardından sosyal medya kullanıcıları hem fenomene hem de hastane yönetimine büyük tepki gösterdi. Hastanenin kapatılması gerektiğini savunan binlerce sosyal medya kullanıcısı, videolarda yer alan bebeğin de devlet korumasına alınması gerektiğini söyledi.

'TİKTOK GENÇLERİ ZEHİRLİYOR'

Twitter'da açılan "TikTokkapatılsın" etiketi altında paylaşım yapan binlerce kişi, "TikTok gençleri zehirliyor" dedi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları: