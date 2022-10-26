Sosyal konut tırına Samsunlulardan yoğun ilgi

SAMSUN (İHA) – Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan bilgilendirme tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa Projesi’nin tüm detayları hakkında sorulacak soruları cevaplandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tırı Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini aldı.

Vatandaşlar akıllarındaki soruları bakanlık yetkililerine sorarken, konular hakkında bilgi aldılar. Bazı vatandaşlar da tır içerisindeki sanal gözlükleri takarak 2 yıl içerisinde teslim edilecek daireleri gezme fırsatı buldular.

“Önce bana sonra tüm sevdiklerime bu dairelerden isterim”

Sanal gözlükle daireleri gezen ve çok beğenen Cemal Yavuz, “Evin için sanal gözlükle gezdim. Çok güzeldi ve beğendim. En çok oturma odası ve mutfağı beğendim. Bu çadıra da ev sahibi olmak için bilgi almaya geldim. Burada gördüğüm güzellikleri çevremdekilere de bahsedeceğim. Bu evlerin herkese çıkmasını isterim. Öncelikle olarak da kendime çıkmasını isterim” dedi.

“Bu fırsat kaçmaz”

Kendi üzerine ev olduğu için projeden yararlanamayan Ahmet Cemal Yılmaz, “Sosyal Konut Projesi, ev sahibi olmak isteyenler için çok iyi bir fırsat. Ben de vatandaş olarak projeyi destekliyorum. Dairem olduğu eve başvuramıyorum ama yine de şartları öğrenmek için geldim. Üzerimde ev olmasa ben de kayıt olmak isterdim. Bence bu fırsat kaçmaz. Taksit imkanı da çok uzun vadeli olduğu için inşaları çok etkilemez diye düşünüyorum. Bu fırsatı bulunmaz bir nimet olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Tır, 2 gün boyunca meydanda kalacak ve içerisindeki yetkililer vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayacaklar.