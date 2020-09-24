Sosyal girişimciler hikâyelerini anlattı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Girişimcilik Sohbetleri Serisi "Fark oluşturan Sosyal Girişimciler Semineri" ile başladı. Simbiyoz Aktivite Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Gelişim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen seminerde başarılı sosyal girişimciler hikâyelerini paylaştı.

BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş’ın yönettiği "Sosyal Girişimciler Semineri"ne Mühim Olan Kurucu Ortağı ve Akademisyen Doç. Dr. Tuba Üstüner, Joon Kurucu Ortağı Duygu Vatan, Genç Haber-İki Kitap-Acayip İşler Atölyesi Kurucu Ortağı ve Yazar İsmail Hilmi Adıgüzel, Simbiyoz Aktivite Kurucu Ortağı Hülya Aras konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Tuba Üstüner, “Sosyal girişimcilikle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında inanılmaz gelişmeler var. Yurt dışında ülkemizden biraz daha önce başladı. Sosyal girişim deyince gelirlerinin en az yüzde 50’sini ticari faaliyetlerden elde eden ve bir sosyal etki yaratmaya çalışan,kârını dağıtırken buna göre yapan gruplara sosyal girişimci diyoruz” dedi.

Joon Kurucu Ortağı Duygu Vatan, “Joon, dezavantajlı üreticilere tasarım ve satış desteği vererek aslında alternatif bir geçim kaynağı modeli yaratıyor. Benim yolculuğum öğrencilik hayatımda başladı diyebilirim. Öğrencilik hayatından sonra sosyal fayda üreten bir iş yapma fikri en başından beri aklımda olan kendimi bir türlü konumlandıramadığım bir alandı. İlk başta bölümden sonra piyasadan şikâyet ederdim. Şikâyet etmeyi bırakıp kendimi ODTÜ endüstri tasarımında yan dal yaparken buldum. Bu süreçten sonra kendimi buldum diyebilirim.Joon, temel üretim becerilerine sahip ancak sınırlı gelir ve fırsatları olan dezavantajlı kişiler için bir kapasite geliştirme platformudur. Platformda, faydalanıcılara tasarımcıları ve potansiyel müşterileri bir araya getirerek tasarım ve satış desteği sağlıyor" diye konuştu.

Kurumsal hayattan sosyal girişime…

Simbiyoz Aktivite Kurucu Ortağı ve Elektrik Mühendisi Hülya Aras, “Girişimciliğin büyük kısmı yazılım üzerinde dönüyor ve dijital dönüşümün birçok alanıyla da örtüşüyor. Son olarak bir inovasyon laboratuvarı kurdum. Burada da üniversiteli gençlerle de uzun süren çalışmalar yaptık. Gençlerle birlikte bu çalışmalarda oldukça pozitif enerjiler toplamaya başladım. Sivil toplum alanında yıllardır derneklerde gönüllü olarak eğitmenlik yapıyordum. Artık toplumsal odaklı, sosyal fayda odaklı alanda sosyal girişimcilik ilgimi çekmeye başladı. En sonunda ben kaç yıl daha kurumsalda çalışacağım dedikten sonra noktayı koyarak çeşitli eğitimlerden sonra sosyal girişimci olmaya karar verdim” dedi.

Genç Haber-İki Kitap-Acayip İşler Atölyesi Kurucu Ortağı ve Yazar İsmail Hilmi Adıgüzel, “Ben sosyal girişimcilikle biraz tesadüf,birazda dertlenerek tanıştım. Gençlik platformu adı altında 2009 yılında bir dernek kurduk. 85 üniversitede temsilciliğimiz vardı. Üniversitelerin içinde sosyal sorumluluk projeleri icra ediyorduk. Bu dernek beş yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok projeye imza attı. Sosyal sorumluluk projeleri yaptı. Daha sonra ben kendi ajansımı kurdum. İki yıl öncede bir proje geliştirdim. Maddi anlamda kazanıyorduk, ulusal ve uluslararasında çok güzel işler yaptık. Ve o duygusal açlık beni yaralamaya başlayınca sosyal proje üretme isteği doğdu ve onu artık bastıramaz hale geldim. Bir proje geliştirdim. Bağış Kumbarası adı altında bu proje hem markaların hem de sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunu araştırınca bu olayın adının dünyada sosyal girişimcilik olduğunu öğrendim” dedi.