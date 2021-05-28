Sorunlu kredi stoku martta 570 milyar TL’ye yükseldi

Bugün dolar/TL’de 8,59, euro/TL’de ise 10,47 ile tüm zamanların zirvesi görülürken, Merkez Bankası (TCMB) önemli bir veriyi paylaştı.

TCMB’nin bugün yayımladığı 2021 yılının ilk finansal istikrar raporunda, yakın izlemedeki kredilerin toplam canlı krediler içindeki payının Mart 2021 itibarıyla yüzde 11,1'e ulaştığı belirtildi. Bu oran 2020 sonunda yüzde 10,9 idi.

Canlı kredilerin Mart 2021 itibarıyla 3 trilyon 777 milyar TL olduğu düşünüldüğünde, yakın izlemedeki kredilerin mart sonu itibarıyla miktarı yaklaşık 420 milyar TL’ye ulaşmış oldu.

‘II. grup’ olarak sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki kredi’ miktarı 2020 sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 370 milyar TL’ye yükselmişti.

YAKIN İZLEMEDEKİLERİN YÜZDE 54,6’İ YABANCI PARA

TCMB verileri, 2021 yılının ilk üç ayında yakın izlemedeki kredi bakiyesinin yaklaşık 50 milyar TL arttığına işaret ediyor.

Geçen yılın mart ayına göre ise yakın izlemedeki kredilerdeki artış yaklaşık 100 milyar TL oldu.

TCMB raporunda önemli bir veriye de yer verildi ve yakın izlemedeki kredilerin yarısından fazlasının yabancı para cinsi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Yakın izleme grubunda sınıflandırılan kredilerin yüzde 54,8'inin YP cinsi olması ve bu dönemdeki kur gelişmeleri nedeniyle TL karşılıklarının artması da yakın izleme bakiyesinin seyrinde etkili olmuş, 2020 Mart ayından bu yana yaşanan artışın yaklaşık yüzde 46'sı döviz kurlarındaki değişimden kaynaklanmıştır.”

Raporda ayrıca, yoğun olarak gerçekleştirilen yapılandırmalar sonucunda yakın izleme grubunda yer alan kredilerin yüzde 44,9'unun yapılandırılan kredilerden oluştuğu belirtildi.

Sorunlu kredilerin yarısından çoğunun döviz cinsi olması, her kur yükselişinin sorunlu kredi sorununu büyütmesi anlamına geliyor.

6 Kasım 2020’de 8,57’ye kadar yükselen dolar/TL, ekonomi yönetimindeki değişikler ve faizlerdeki artışla birlikte 19 Mart’ta 7,20’ye gerilemişti ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası yönetiminin değiştirilmesi sonrası kur bugün 8,59 ile rekor tazeledi.

TAKİPTEKİ KREDİLER 149 MİLYAR TL

Raporda, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün tahsili gecikmiş alacak (TGA) bakiyesinin 149,5 milyar TL, özel karşılık tutarının ise 114,0 milyar TL olduğu belirtildi. TGA oranı ise yüzde 3,8 olarak açıklandı.

TGA miktarı, uzun süredir aynı seviyede tutuluyor. BDDK’nın bankalara bu konuda esneklik tanıması ve yoğun yapılandırmalar sayesinde rakamdaki yükseliş önleniyor.

BDDK DÜZENLEMESİYLE KREDİLER YÜZDÜRÜLÜYOR

Raporda ayrıca, “BDDK düzenlemesi ile taksit ödemelerinde gecikme yaşayan kredilerin takip hesaplarına aktarılma süresinin 180 güne çıkarılmasının da etkisiyle yakın izleme bakiyesi 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren artmaya başlamıştır” denildi.

Bilindiği gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde aldığı kararlar ile kredilerin takibe ve yakın izlemeye alınması için gerekli yasal süreyi uzatmıştı.

Emre DEVECİ/Sözcü