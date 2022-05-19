Sorbonne profesyoneller için Türkiye’ye geliyor

Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School İstanbul ortaklığında International Executive MBA programı başlıyor.

Bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olacak eğitim programları düzenleyen BMI Business School, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Paris Sorbonne Üniversitesi’yle iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Değişen küresel iş dünyasında sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin ve vizyoner yönetici ihtiyacını karşılayacak bireyler kazandıran BMI Business School ve Sorbonne Üniversitesi, çalışma bağlamında International Executive MBA programını Türkiye’de ilk kez düzenleyecek. Akademik standartlarda hazırlanan program, rekabetin yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında orta ve üst düzey yöneticileri, vizyoner bakış açısına sahip liderlere dönüştürmeyi amaçlıyor.

“Sorbonne, Türkiye’ye kampüs açıyor diyebiliriz”

İş birliği detaylarının açıklandığı basın toplantısında, dünyadaki Business School konseptinin Türkiye’deki öncü kurumu olduklarını vurgulayan BMI Business School İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya, şunları söyledi: “Ülkelerin beşeri sermayesi en önemli sermayedir. Bir iş ya da amaç için finansman her zaman bulunabilir ancak nitelikli insan gücü bir ülkenin geleceğidir. Bu bağlamda biz de profesyonellerimizin dünya çapında kariyerlere ve yeteneklere sahip olduklarını görüyor, başarıya erişimlerinin daha da artmasını, yeteneklerinin dünya çapında iyi olan eğitim programlarıyla desteklenmesini istiyoruz. Profesyonellerin yoğun geçen iş yaşamları, kariyerlerine ara verip eğitim almak için yurt dışına çıkmalarını zorlaştırıyor. Paris Sorbonne Üniversitesi ve BMI Business School iş birliğinde sunulan olanaklar sayesinde profesyoneller, bu resmi eğitimlere Türkiye’den daha kolay ulaşabilecek, kariyerlerinde ufkun ötesini görebilecek, farklı yetkinlikler geliştirecek ve motivasyonlarını artıracaklar. Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğimiz anlaşma ile bir bakıma, Sorbonne Üniversitesi Türkiye’ye kampüs açıyor diyebiliriz. Türkiye ve Avrupa iş dünyası arasında güçlü bir köprü kuracağına inandığımız International Executive MBA programı, katılımcıların gelişim yolculuklarına üst düzey katkıda bulunacak. Türkiye’nin dünya sahnesinde geleceğine yön verecek nitelikli ve vizyoner yöneticilerini geliştirmeyi amaçlayan bir program oluşturma gayesindeyiz. Bu programın mezunları, Sorbonne Üniversitesi’nin Güney Amerika, Asya ve Afrika’da halihazırda sürdürdüğü Executive MBA programlarındaki öğrencilerinin yer aldığı küresel mezun ağına dahil olarak yıllar boyu sürecek bir network ağına da sahip olabilecek.”

Sertifika değil, Sorbonne diploması

Avrupa ve Türkiye’den alanında yetkin akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu ve sunduğu geniş networking ile ön plana çıkan Executive MBA programı, katılımcılara üst düzey bir gelişim yolculuğu sunacak. 14 eğitim modülünden oluşan programın 12 modülü İstanbul’da, 2 modülü ise Paris’te gerçekleştirilecek. Programda Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileriyle deneyim paylaşımı, yönetim simülasyonları, kişisel gelişim koçluk seansları ve takım uygulama çalışmaları da yer alacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA diplomasına hak kazanacak.

Kimler başvurabilir

Standart MBA programları, genel olarak yeni mezunları ve 1-7 yıl arasındaki profesyonelleri hedefliyor ve lisans sonrası eğitimi kapsıyor. Executive MBA programı ise halihazırda 10 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip kişilerin, kurumları ileri taşıyacak liderlik stratejilerini geliştirme amacıyla ön plana çıkıyor. Programa katılım için ön koşullar ise şöyle: Üniversite lisans derecesi mezuniyeti (başarılı akademik geçmiş tercih sebebi), toplamda en az 10 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olmak (Söz konusu profesyonel deneyimin en az 2 yılı yöneticilik deneyimi olmalı), İngilizce yeterlilik belgesi (Lisans eğitimini İngilizce olarak tamamlayanlar veya anadili İngilizce olanlar için belgeye ihtiyaç yokt), Uluslararası bir MBA programı tamamlamak için gerekli özveri, motivasyon ve isteklilik,

Programda dünyaca ünlü akademisyenler yer alıyor

Program boyunca katılımcılar, yüzde 60 oranında Sorbonne Üniversitesi’nin, yüzde 40 oranında ise Türkiye’nin lider üniversitelerinden alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenler ve yönetim danışmanları ile çalışacak. Programda Sorbonne Üniversitesi’nden şu akademisyenler yer alıyor: Doç. Dr. Pierre Yves Lagroue, Prof. Dr. Eric Lamarque, Prof. Dr. Didier Chabaud, Prof. Dr. Marion Soulerot, Dr. Simon Porcher, Prof. Dr. Jerome Caby, Prof. Dr. Geraldine Schmidt, Doç. Dr. Emmanuelle Garbe, Dr. Valerie Zeitoun, Prof. Dr. Geraldine Michel. Türkiye’deki üniversitelerden ise Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Erdem Başçı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Ercan, Doç. Dr. Ali Coşkun, ODTÜ’den Prof. Dr. Erkan Erdil, İTÜ’den Doç. Dr. Nihan Yıldırım, Yeditepe Üniversitesi’nden Erdem Büyüksagis, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Demir gibi isimler akademisyen kadrosunda yer alıyor.