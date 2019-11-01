“Sonuçları değiştirebilen liderler, risk alabilenlerdir”

Türkiye Kalite Derneği (KalDer), mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek adına yaklaşık 30 yıl önce başlattığı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; KalDer’in, kalite bilincinin tüm yurt geneline yayılmasına yönelik hedefi kapsamında hayata geçirdiği “Mükemmellik Zirvesi”nin beşincisi ise “risk ve liderlik” ana temasıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, “Sonuçları değiştirebilen, iz bırakan liderler risk alabilen liderlerdir. Ülkemizdeki tüm liderlerin riskleri ve fırsatları iyi yöneterek, geleceğin kazananları arasında olmalarını temenni ediyorum” dedi.

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına çalışmalar yürüten Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) koordinasyonuyla “5. Erciyes Mükemmellik Zirvesi” düzenlendi. KalDer Kayseri Temsilciliği’nin katkılarıyla bu yıl “risk ve liderlik” teması ile düzenlenen zirveye sektöründe önemli başarılara imza atan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda KalDer üyesi katıldı. Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen zirvede; kurumsal risk yönetimi yaklaşımları ile şirket liderlerinin değişim ve risk konularına bakış açıları ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Görgün Özdemir, KalDer’in kurulduğu 1990 yılından bu yana mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücü ile refah düzeyinin artırılması adına çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. “Erciyes Mükemmellik Zirvesi”nin de bu çalışmalar arasında yer aldığını belirten Özdemir, zirvenin Kayseri ile bölgesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların mükemmelliğe ulaşmaları yolunda; bir paylaşım ve öğrenme platformu olduğunun altını çizdi.

“Liderler risk almak zorunda”

Dünyanın önemli bir değişimden geçtiğini ve bu bağlamda belirsizliklerin çok daha kompleks hale geldiğini vurgulayan Özdemir, “Bu karmaşık ortamda liderler, hedeflerine ilerlerken birçok riskle karşılaşıyor. Liderler bir yandan risklerle başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan farkları fırsatlara dönüştürmek ve ilerleyebilmek için risk almak zorundadırlar. Tıpkı ilerlemek için başını dışarı çıkarmak zorunda kalan kaplumbağalar gibi. Bu noktada alınacak risklerin ölçülebilir olması önemli. Hiç şüphesiz sonuçları değiştirebilen, iz bırakan liderler risk alabilen liderlerdir” diye konuştu.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (The European Foundatıon For Quality Management) EFQM Mükemmellik Modeli’ne ilişkin güncelleme çalışmalarını tamamladığına da değinen Özdemir, tüm bunlarla birlikte EFQM Mükemmellik Modeli’nde gerçekleştirilen değişimin bir parçası olarak; inovasyon kapsamında farkındalığı artırmak üzere başlattığı ‘Innovation Challange’ yarışmasına Türkiye’den de 10 kurumun katıldığını belirtti. Ayrıca Özdemir, 28. Kalite Kongresi’nin “Çözüm Özünde” ana teması ile 26-27 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleneceğini söyledi.

“Zirvenin sonuçlarını, sürdürülebilir fayda yaratmak için kullanacağız”

“Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nden çıkan sonuçları; paydaşlarımıza sürdürülebilir fayda yaratmak ve gelecekteki performanslarını iyileştirmek amacıyla kullanacağız” açıklamasını yapan Özdemir, “Bu amaca ulaşmak için KalDer olarak, ülkemizin tüm paydaşlarının yanında olmaya ve Türkiye’nin en yetkin rehber ve eğitimcileri ile destek vermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken; ülkemizdeki tüm liderlerin riskleri ve fırsatları iyi yöneterek, geleceğin kazananları arasında olmalarını temenni ediyorum” dedi.

“Mükemmellik zirveleri şimdiye kadar 3.200’e yakın kişiyi ağırladı”

KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Erkut Korkmaz ise artık tüm dünyada “dijital dönüşüme hazırlanmanın” değil, daha proaktif davranarak “geleceği tasarlamanın” önem kazandığına, bu süreçte de çok sayıda riskle karşılaşıldığına dikkat çekti. KalDer Kayseri Temsilciliği’nin kurulduğunu günden bu yana yürüttüğü çalışmalara değinen Korkmaz, bu kapsamda her ay KalDer Kayseri İstişare Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini, eğitimler düzenlendiğini, üniversite öğrencilerinden oluşan 180’e yakın aktif GençKal üyesine destek verildiğini belirtti. Faaliyetlerinin basında da yer aldığını aktaran Korkmaz, mükemmellik zirveleri ile şimdiye kadar 3.200’e yakın kişiyi ağırladıklarını vurguladı.

Zirvede, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın moderatörlüğünü yaptığı “Geleceğe Taşıyacak Başarılar için Liderlik” oturumunda SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız, Otokoç Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü İnan Ekici de konuşma yaptı. Oturum başkanlığını MUKA Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kantarcı Kayaoğlu’nun yaptığı, “Vizyoner Liderin Kriz ve Risk Yönetimi” isimli oturumda ise DAIKIN Isıtma ve Soğutma Sistemleri CEO’su Hasan Önder, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Teka Grup Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi – Eurasia Bölgesi CCO Kıvanç Işık da konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca yazar ve kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören de “Yaşam Biçimi Mükemmellik” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.