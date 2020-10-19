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Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos’a demirledi

KARADENİZ’DE SONDAJ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEÇEN MAYIS AYINDA İSTANBUL'DAN KARADENİZ'E AÇILAN FATİH SONDAJ GEMİSİ TUNA-1 KUYUSUNDA SONDAJ FAALİYETLERİNE SON VERİP ZONGULDAK’A GELDİ.

Ekonomi 19.10.2020, 15:19
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Sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih, Filyos’a demirledi

Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için geçen Mayıs ayında İstanbul’dan Karadeniz’e açılan Fatih Sondaj Gemisi Tuna-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine son verip Zonguldak’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’dan Trabzon’a yolcu edilen, 30 Haziran günü hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Zonguldak’a hareket eden Fatih Sondaj Gemisi, 20 Temmuz itibariyle sondaj faaliyetlerine başladı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi olan Fatih’in Tuna-1 bölgesindeki arama tarama faaliyetleriyle birlikte, 320 ve 85 olmak üzere bölgede toplam 405 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Tuna-1 bölgesine giderek yeni müjdeyi açıklamasının ardından Fatih’in bölgedeki sondaj çalışmaları tamamlanmış oldu.

Filyos Limanı yakınlarında demirledi

Fatih Sondaj Gemisi, lojistik üssü olan Filyos Limanı yakınlarına demir attı. Limana yakın yere konumlanan gemi, yaklaşık bir ay boyunca yapılacak bakım ve hazırlık safhalarının ardından Sakarya Gaz Sahası’na hareket edecek. Geminin, Türkali-1 kuyusunda çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kentin turistik beldelerinden olan Filyos’ta, vatandaşlar deniz kıyısına gelerek devasa gemiyi izledi. Geminin yakıt ikmalinin yanı sıra lojistik ihtiyaçların sağlanması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı’nda üs kurdu. İkmal gemileriyle Tuna1 bölgesinden dönen Fatih Gemisi’ne lojistik destek sağlanıyor. TPAO üssünde de çalışmalar son hızıyla sürüyor.

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