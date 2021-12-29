SON DAKİKA: TCMB 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı.
2022 yılına ilişkin para ve kur politikasının yol haritası niteliğindeki metin yayımlandı.
TCMB 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçevesinde yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapıldı.
Metinde bu konuda, " Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Buna paralel olarak metinde 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edileceği ifade edildi.
Çerçevede temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olduğu belirtildi.
Rezerv opsiyon mekanizması sonlandırılacak
Metinde TCMB'nin zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacağı belirtildi. Bu çerçevede, 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri
artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği ifade edildi.