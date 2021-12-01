Son dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale

Türk lirasında devam eden değer kayıplarının ardından Merkez Bankası'ndan bugün direkt müdahale geldi. Merkez Bankası, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettiğini" açıkladı. Merkez Bankası piyasaya en son Ocak 2014'te doğrudan satım yönünde müdahale etmişti. TCMB ne kadar döviz satışı yaptığını gün sonunda yada yarın duyuracak.

"Merkez Bankasının ben buradayım" yönünde bir mesaj verdiğini düşünen bazı ekonomistlere göre müdahalelerin ne kadar tutarda ne kadar süreceğinin önemli olduğunu söylüyor.

Dolar düşüşe geçti

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar “ciddi manada faiz düşüşü” açıklaması sonrasında 13,95 seviyesine ulaşarak rekor yenilemiş, gün içerisinde de 13,50'nin üzerinde dalgalanma göstermişti.

Merkez Bankasının dolar satışının ardından dolar/TL, yüzde 5'e ulaşan düşüşle 13 seviyesinin altına indi.

Saat 12:30 itibariyle dolar/TL 12.97 seviyesinde yer aldı.

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