Son dakika… Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.08, yıllık yüzde 16.19 arttı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 61.04 ile karnabahar oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 287 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. En son 2019 yılının Ekim ayında tek haneli sayıları gören yıllık enflasyon o zamandan bu yana çift hanede seyrediyor.

TÜFE’de 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2021

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ilk 5 ürün şu şekilde:

ÜRÜN ARTIŞ (%) ÜRÜN DÜŞÜŞ (-%) Karnabahar 61.04 Kabak 17.30 Sivri biber 27.88 Salatalık 17.08 Tavuk eti 9.79 Kıvırcık 15.55 Tıraş malzemeleri 8.52 Kırmızı lahana 12.32 Limon 7.71 Kuru soğan 9.84

AYLIK EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi.

En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2021

Mart 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon, iki yılın zirvesinde

Çekirdek enflasyon (C-Endeksi) mart ayında yıllık yüzde 16,88 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,25 artış gerçekleşti.

Gıdadan aylık 0,3 puan katkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mart ayı enflasyonunu en fazla artıran yine gıda grubu oldu. Gıda grubunda aylık enflasyon yüzde 1,13 arttı ve bu manşet enflasyonu 0.30 puan arttırdı. Karnabahar 1 aydaki yüzde 61 fiyat artışıyla zam şampiyonu olurken, biber, domates gibi yaz sebze ve meyvelerindeki yükselişler de dikkat çekti. Gıdada tavuk eti, yoğurt, tulum peyniri gibi ürünlerde de yüksek zamlar görüldü.

Açılma giyimde zam getirdi

Giyim ve ayakkabı grubu pandemide fiyat artışı yaşanmayan grupların başında geliyordu. Evlere kapanmanın azalttığı talep bu grupta maliyetin fiyatlara yansıtılmasının önüne geçiyordu. Ancak marttaki normalleşme adımları ve açılmalar bu grupta da fiyatları hareketlendirdi.

Aynı zamanda mart giyim ve ayakkabı grubu için bahar sezonunun da açılışı. Bu grupta aylık artış yüzde 1,72 arttı ve bu manşet enflasyonu 0.09 puan yükseltti.

Doğalgaza yapılan yüzde 1 zammın yanı sıra ev tamiratı ve yenilemesine yönelik hizmetlerdeki fiyat artışı konut grubunda yüzde 0,70 aylık enflasyon yarattı. Ve bunun manşet enflasyona etkisi 0.11 puan oldu.

Nisan ayı da yine yüzde 1 doğalgaz zammıyla başladı. Bu grupta nisanda da yükseliş sürecek.

Sağlıkta ise ilaç fiyatlarındaki yüzde 12,1’lik artış grubun aylık enflasyonunu yüzde 3,70’e çıkardı. Bu artış manşet enflasyonu 0.13 puan yükseltti. Haberleşme grubunda artışın nedeni ise kargo gönderme ücretlerindeki yüzde 15,5’lik zam.

Lokanta ve oteller zamlı başladı

Eğlence ve kültür grubunda yine açılmanın etkisiyle yurtiçi turlara yapılan yüzde 4,8’lik zamdan da kaynaklı yüzde 2,01 aylık enflasyon oluştu. Yine evcil hayvan mamalarındaki yüzde 26,5’lik zam da dikkat çekti.

Eğitimde ise özel ilköğretim ve özel lise fiyatlarına yüzde 4 seviyelerinde zam geldi.

En hızlı fiyat hareketleri açılmayla işlerine geri dönen lokanta ve otellerde yaşandı. Dışarıda yenen yemek ürünlerinin hepsi zamlı fiyatla işe başlarken otel fiyatlarında yüzde 5,75 yükseliş yaşandı.

Ramazan ile beraber yeniden değişecek olan açılma kurallarıyla bu grupta fiyatlardaki hareketlerin sürmesi bekleniyor. Grupta yüzde 2,60 artan aylık fiyatlarla manşet enflasyon 0.15 puanlık yükseliş yaşadı.

Çeşitli mal ve hizmetlerde de açılmanın etkileri görülüyor. Makyaj malzemeleri, deodorant gibi ürünlerde çift haneli fiyat artışları yaşanırken kolonyadaki yüzde 6,11 zam dikkat çekti. Bu grupta yüzde 1,98 aylık değişimin manşet enflasyona etkisi 0.09 puan oldu.

Üretici enflasyonu 27 ayın zirvesinde

Üretici enflasyonu da aylık yüzde 4,13 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 31,20'ye fırladı. Bu 2019 Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor. Üretici enflasyonunda aylık yüzde 2,49 artan gıda grubu manşet enflasyonu 0.49 puan arttırdı. Tekstil ürünlerinde yüzde 5,02 yükselen aylık fiyatlarla manşet üretici enflasyonu 0.51 puan arttı. Kok ve rafine petrol ürünlerindeki yüzde 14,03'lük artışın manşet üretici enflasyonuna etkisi 0.53 yükseliş yaşattı. Küresel çapta fiyatları artan ana metallerde aylık yüzde 9,05'lik yükselişin de manşet üretici enflasyonuna etkisi 0.74 puan oldu.