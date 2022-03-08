Son bir yılda benzine yüzde 166, motorine yüzde 235 zam yapıldı
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Artık neredeyse her gün yeni bir zam gelen akaryakıt fiyatları otomobil kullanıcılarını oldukça zora soktu. Her gün katlanarak zam yapılan akaryakıtın fiyatı sürekli artış gösterirken, benzine son bir yılda yüzde 166, motorine yüzde 235 zam geldi.
Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilmesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla, sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatı, 119,8 dolara kadar yükseldi.
Bu durum akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.
Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç belirleyicisi var. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar, benzin, motorin ve LPG’nin Türkiye’deki fiyatını belirliyor. İkinci unsur döviz kuru. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke olduğu ve petrolü dolarla aldığı için döviz kuru akaryakıt fiyatlarında belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyici de vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var.
İstanbul'da 8 Mart 2021'de benzinin litre fiyatı 7,23 TL, motorinin litre fiyatı 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise benzin 12,29 TL, motorin 11,43 TL’ye satılıyordu. Son zamla birlikte benzinde zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 oldu. Motorinde ise zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 94’e, son bir yılda yüzde 235'e ulaştı.