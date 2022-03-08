Son bir yılda benzine yüzde 166, motorine yüzde 235 zam yapıldı

Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilmesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla, sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatı, 119,8 dolara kadar yükseldi.

Bu durum akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.

Akaryakıt zamları hız kesmeden sürüyor. Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor. Dolar kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor. Benzine yapılan zam oranı, yılbaşından bu yana yüzde 57’ye, son bir yılda ise yüzde 166’ya ulaştı. Motorine yapılan zam oranı da yılbaşından bu yana yüzde 94, son bir yılda ise yüzde 235 oldu.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının temelde üç belirleyicisi var. Bunlardan birincisi dünyadaki petrol fiyatları. Bu fiyatlar, benzin, motorin ve LPG’nin Türkiye’deki fiyatını belirliyor. İkinci unsur döviz kuru. Türkiye petrol ithalatçısı bir ülke olduğu ve petrolü dolarla aldığı için döviz kuru akaryakıt fiyatlarında belirleyici oluyor. Üçüncü belirleyici de vergiler. Akaryakıtta hem ÖTV hem de KDV var.