Son 45 yılın en iyi zammı! '2022 Asgari ücret 3 bin 477 lira olabilir'

Asgari ücretle ilgili görüşmelerin aralık ayında başlaması beklenirken, A Haber bu konuda yayınladığı haberde 'son 45 yılın en iyi zammının yapılacağını' ileri sürdü.

Hükümetin ilgili adımları atmaya hazırlandığı iddia edilen haberde, "Taslak aşamasında olan çalışmada formüller masaya yatırılıyor. Halen brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL'lik kesintinin alınmaması ya da vergi kalemlerinin azaltılmasına yönelik iki formül masada" dendi. Haber, şöyle devam etti:

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakıldığında yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 16,40 gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu tahmin çerçevesinde asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı ön görülüyor. Yani bu şekilde bir puan artışı asgari ücrete yüzde 22 yapılması anlamına geliyor. Söz konusu zamla birlikte 2022 yılında asgari ücretin 3 bin 477 lira olması ve her şeyden önemlisi, bu ücretten alınan verginin de sıfırlanması bekleniyor.

2022 asgari ücret zammı oranının işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olması bekleniyor. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili oluyor. Görüşme takvimi henüz netleşmese de yapılan açıklamalara göre asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlayacağı bildiriliyor.





BAKAN BİLGİN MÜJDELİ HABERİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunarak, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade etmişti. Bilgin, açıklamasında şunları söylemişti;

"Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir"

ŞU ANDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET 2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor. 2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA) Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak. 2022 TAHMİN (NET 3 BİN 531,25 LİRA) 2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.



ASGARİ ÜCRET İÇİN 715 TL'LİK YENİ FORMÜL

Hükümet asgari ücrette iyileştirme sağlayacak adım atmaya hazırlanıyor. Yapılacak düzenleme öncesi 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da vergi kalemlerinin azaltılmasına yönelik iki formül üzerinde duruluyor.

AK Parti’nin asgari ücret görüşmeleri öncesi milyonlarca asgari ücretliyi sevindirecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Taslak aşamasında olan çalışmada formüller masaya yatırılıyor. Halen brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da vergi kalemlerinin azaltılmasına yönelik iki formül masada.

SAĞLIKLI GELİR VURGUSU

Bu haftaki grup toplantısında vergi adaletsizliğine değinen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ardından bütçe görüşmelerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının arttırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar 2022 yılı bütçesinde de sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.



751 LİRALIK KESİNTİ

Açıklamaların ardından kulisler de hareketlendi. Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin 2022 asgari ücretinin tespitine ilişkin başlayacak görüşmeler öncesi bir düzenleme üzerinde durduğu belirtiliyor. Şu an taslak aşamasında olan çalışmada brüt asgari ücrette yapılan 751 liralık kesintiye formül aranıyor. Taslağa son şeklinin verilerek kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

4 AYRI VERGİ ALINIYOR

Şu anda brütü 3 bin 577,50 Türk Lirası olan asgari ücretle çalışan bir işçinin eline asgari geçim indirimi dahil net 2 bin 825,90 lira geçiyor. Asgari ücretliden yüzde 14 SSK prim işçi hissesi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi hissesi, yüzde 15 Gelir Vergisi, yüzde 7,59 da Damga Vergisi olmak üzere 4 kalemde vergi kesiliyor.

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİNCE ONUNLA BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.