Sompo Sigorta yeni projesi DOJO ile start-up’ların yanında

İnovatif ve rekabetçi yaklaşımıyla sektörün öncü şirketleri arasında yer alan Japon devi Sompo Sigorta, sektördeki girişimci ve start-up’ların hayatını kolaylaştıracak yeni bir projeye imza attı. Sompo Sigorta’nın Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yer almak amacıyla hayata geçirdiği start-up destekleme programı DOJO, hem sigorta hem girişimcilik sektörüne yeni bir soluk getirecek çözümler sunmaya hazırlanıyor.

“Sigorta sektörüne inovatif fikirler kazandıracak start-up’ların yanında olacağız”

DOJO programı ile sigorta sektörüne yönelik çözüm üretmek isteyen start-up’ları destekleyeceklerini söyleyen Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, şunları söyledi: “Sigorta teknolojileri anlamına gelen ‘insurtech’ sektörü ciddi bir hızla büyüyor. Willis Towers Watson’ın yayınladığı verilere göre 2020 yılında 377 işlemle toplam 7,1 milyar dolar olan küresel insurtech yatırımları, 2021 yılında muazzam bir büyüme göstererek 2021 üçüncü çeyrek itibarıyla 421 işlemle 10,5 milyar dolara ulaştı. Biz de sigorta pazarının inovatif ve öncü bir oyuncusu olarak büyümeye devam eden insurtech sektörüne yönelik fikri olan girişimci ve start-up’ların yanında olmak için yola çıktık. Türkiye sigorta pazarı, start-up'lar için büyük bir potansiyel taşıyor. DOJO programı ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan yeni fikirleri, inovasyonu ve teknolojiyi start-up ekosistemi ile buluşturmayı ve daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Genç girişimcilerle ve start-up’larla yapacağımız iş birlikleri sayesinde onların ihtiyacı olan her türlü desteği sağlamanın yanı sıra sektöre fayda sağlayacak inovatif fikirleri de pazara kazandırmış olacağız.”

“Değer yaratacak yeni iş modelleri oluşacak”

DOJO isminin Japonca’dan geldiğini belirten Beceren, şu bilgileri verdi: “DOJO, dövüş sporlarının çalışıldığı oda veya salonları tanımlamak için kullanılan Japonca bir kelime. Kelimenin ‘do’ kısmı aksiyonu, ‘jo’ kısmı ise yeri ifade ediyor. Yani DOJO, işi yeni öğrenenlerin temel hareket yeteneklerinin, gerçek üretim hattına geçmeden önce sınandığı yer anlamına geliyor. Biz de insurtech programımız DOJO ile sigortacılık

sektörüyle ilişkili girişimleri destekleyerek girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Pazarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için yüksek katma değer yaratacak yenilikçi ürün, hizmet, süreç ve iş modellerine ulaşmayı planlıyoruz.”

“Genç Girişimcilerimiz ile İşbirliği Yapmak ve Onları Geliştirmeyi Hedefliyoruz”

DOJO’nun hedef kitlesi hakkında da bilgi veren Beceren, beş aşamalı programa dair şu bilgileri aktardı: “Teknoloji ürün ve servisleri tasarlamaya ilgi duyan; yenilikçi, yaratıcı, proaktif ve içsel motivasyona sahip; sigortacılık sektörü problemlerini çözmeye hevesli; çözüm üretebilecek teknolojik becerilere ya da takıma sahip; mentorluğa açık; kolektif çalışmaya inanan tüm girişimciler, DOJO’nun hedef kitlesini oluşturuyor. Programa kabul edilen start-up'larımız ile çeşitli iş birlikleri geliştirerek, onların ürünlerini kullanarak, ihtiyaç duydukları durumlarda alanında uzman isimlerden mentorluk desteği sağlayarak ilerleyeceğiz. Onlara önemli bir ekosistemin ve fırsat dünyasının kapılarını açmış olacağız. Sektörümüze ve şirketimizde katma değeri olacağına inandığımız projeleri farklı iş birlikleri yaparak değerlendirmeyi düşünüyoruz.”