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Sompo Sigorta, çalışan mutluluğuna odaklandı

- Şirket, esnek yan haklar paketinden yurt dışı eğitimlere kadar birçok yeni proje hayata geçirdi- Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli:- "Çalışanlarımızla ilişkiler açısından son derece verimli bir yıl geçirdik. Onlara yatırım yapmayı yeni yılda da sürdüreceğiz"

Ekonomi 14.12.2021, 10:26
Sompo Sigorta, çalışan mutluluğuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, bu yıl da çalışanlarına değer katan aksiyonlar almaya devam ederken, şirket personeli için çok sayıda yeni projeye imza attı.

Sompo Sigorta açıklamasına göre, şirket, yıl boyunca, çalışanlarına verdiği önemi gösteren çalışmalara imza attı. İnsan kaynağını "en değerli hazine" olarak gören Sompo, esnek yan haklar paketinden yurt dışı eğitimlere kadar birçok yeni proje hayata geçirdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, çalışanlarla ilişkiler açısından son derece verimli bir yıl geçirdiklerini, onlara yatırım yapmayı yeni yılda da sürdüreceklerini bildirdi.

Dijitalleşme ve salgının etkisiyle çalışanların yüzde 90'ının evden çalışma modeline geçtiğini, yüzde 3'lük kesimin ofisten, yüzde 7'sinin de hibrit olarak çalıştığını kaydeden Mengenli, "2022 Ocak itibarıyla kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Mengenli, geçen yıl devreye aldıkları "Nasıl İsterSen!' Esnek Yan Haklar Programı"nın 2021'de de artan bir katılımla devam ettiğini belirterek, evden çalışmayla birlikte değişen ihtiyaçları kişiselleştirilebilir haklarla karşıladıklarını, bu uygulamayla çalışanların istedikleri yan hakkı öncelikli olarak tercih etme seçeneğine sahip olduğunu anlattı.

Sompo Sigorta'nın yeni genel müdürlük binasının Nisan 2021'de açıldığını anımsatan Mengenli, 8 katının açık ofis olarak düzenlendiği Leed yeşil bina sertifikasına sahip yeni binanın, tamamen çalışan ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre tasarlandığını bildirdi.

Mengenli, ofis katlarının her birinde çalışanların kısa molalarını değerlendirebilecekleri alanların bulunduğunu kaydederek, "Ayrıca Sompo Akademi için aktif öğrenme katı, restoran/kafeterya ve içinde fitness salonu, basketbol ve squash oyun salonu, yoga/pilates salonu ve müzik odası bulunan sosyal alan katı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Çalışan eğitimleri de devam etti"

Işın Mengenli, çalışanların gelişimlerini desteklemenin her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirterek, eğitim yatırımlarını hiçbir koşulda kısıtlamadıklarını bildirdi.

Yurt dışı eğitim fırsatlarından, 'Sompo Tarzı Yöneticilik' adını verdikleri liderlik programlarından bahseden Mengenli, şu bilgileri verdi:

"İç Eğitmen Gelişim Programı ile gönüllü ve konusunda uzman deneyimli arkadaşlarımızın eğitmenlik yetkinliklerini geliştirmenin yanında; çalışanlarımıza sağlık ve psikolojik açıdan destek sağlayacak webinarlar düzenliyoruz. Her yıl dünya çapında Sompo Grup şirketlerinde çalışan bağlılığı ölçümü yapılıyor. Çalışanlarımızın şirkete bağlılık endeksi her yıl daha da artarak oldukça yüksek çıkıyor. Salgının olumsuz koşullarına ve fiziksel olarak uzak olmamıza rağmen bağlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor."

#Işın Mengenli #Sompo Sigorta #Sompo Sigorta İnsan Kaynakları
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