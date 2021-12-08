banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Sompo Sigorta, acentelerin çalışmaktan memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı

- Sompo Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata:- "Önümüzdeki yıllarda da acentelerimize değer katarak iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Ekonomi 08.12.2021, 14:28
Sompo Sigorta, acentelerin çalışmaktan memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Sompo Sigorta, acente memnuniyet anketinde 5 üzerinden 4,19 puan alarak acentelerin çalışmaktan en memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta iş ortaklarına dönük avantajlı uygulamalarıyla acente memnuniyetini artırmaya devam ediyor. Sompo Sigorta, "Acente Memnuniyeti-2021" sonuçlarına göre acentelerin birlikte çalışmaktan en memnun olduğu şirketler arasında 5 üzerinde 4,19 puan aldı.

Türkiye çapında 1.913 acentenin katıldığı ankete göre, Sompo Sigorta'yı "iyi şirket" yapan nitelikler arasında hizmet kalitesi ve çözüm odaklılık ilk sıralarda yer aldı. Acentelerin Sompo ile çalışmaktan memnuniyeti, başta hasar hizmetleri olmak üzere yüksek hizmet kalitesi, kolay ve hızlı ekranlar, çözüm odaklılık ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunduğu ürünler sağlıyor. Sompo'nun kendini bir acente şirketi olarak konumlandırması ve iş ortaklarına kattığı değer acenteler nezdinde takdir görüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sompo Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, sigorta sektöründe dağıtım kanalları ile kurulan etkin çalışma modelinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Dağıtım kanalı yönetiminde acente memnuniyetini ana odak noktası olarak konumlandırdıklarını kaydeden Bayata, "Sektörümüzün omurgasını oluşturan acentelerimiz bizler için son derece değerli. Onların bizimle çalışmaktan memnun olmaları hep birlikte yeni başarılara ulaşma motivasyonumuzu artırıyor. Türkiye genelinde 2 bin 520 acentemiz ile güçlü bir iş birliği içinde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız iş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak"

Hasan Bayata, sürdürülebilir karlı büyüme stratejilerinin, acentelerin işlerini kolaylaştırdığını ve işlerine değer kattığını belirtti.

Sundukları ürün, hizmet ve teknolojilerle sektörde fark sağlayan şirket olma yolunda 2021'de bazı önemli projeleri hayata geçirdikleri aktaran Bayata, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında belki de en önemlisi, bugüne kadar 200’e yakın oturumla gerçekleştirdiğimiz Acente Gelişim Yolculuğu programı ve bu programı hayata geçirdiğimiz Sompo Acente Akademisi. Acentelerimizin ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılamak ve sektörün teknik donanımı yüksek insan kaynağı geliştirmesine katkı sağlamak için başlattığımız bu program ile sektörün takip ettiği bir uygulamaya imza attık."

- "Acentelerimize her branşta geniş ürün yelpazesi sunuyoruz”

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bayata, portföylerini otomobil dışı ürünlerle zenginleştirerek acentelere her branşta geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını, böylelikle mevcut ve potansiyel müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm arayışlarında olan acentelerin yanındaki varlıklarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Acentelerin kazançlarını artırmak için geliştirdikleri Sürekli Gelir Modeli ve diğer kampanyalarla standart komisyon dışında kazançlarını çeşitlendirip artırdıklarını belirten Bayata, "Bu çalışmalarımız neticesinde ilk 9 ayda acentelerimizin yüzde 60'ının standart komisyon gelirlerine ilave ek komisyon kazancı sağlamalarına destek olduk. Acentelerimize avantaj sağlayan çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek. Önümüzdeki yıllarda da acentelerimize değer katarak iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayata, acentelerinin hayatını teknoloji yatırımlarıyla kolaylaştırdıklarını, sektörün ilkleri arasında yer alan Ejento Mobil ve müşterilerin dijital kanallardan kendilerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayan Sompo Mobilo uygulamalarıyla sektörün dijitalleşmesine acentelere birlikte yön vermeye devam ettiklerini aktardı.

Acentelerine yönelik bir prestij kulübü olarak hayata geçirdikleri Samuraylar Kulübü’nün ise giderek güçlendiğini bildiren Bayata, "Samuraylar Kulübü felsefesi ve üye acentelerine sağladığı gelişim imkanları ile sektörün en özel kulübü olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki yıl kulübü genişletmeye ve üye acentelerimize farklılaştırılmış hizmet ve avantajlı uygulamalar sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

#Hasan Bayata #Sompo Sigorta
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8