‘Sömestir Heyecanı’ Pasaj’da

26 Ocak’a kadar sürecek ‘Sömestir Heyecanı’nda bilgisayar, aksesuar ve hobi ürünleri kategorilerinde her bütçeye uygun avantajlar sunuluyor.

Turkcell mağazalarında ve Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da, sömestir döneminde karne hediyesi almak isteyenlere bütçeye uygun seçenekler sunuluyor. Verilen bilgilere göre eğitim ve oyun dünyasının vazgeçilmezi bilgisayarlar, oyun keyfini artıracak aksesuarlar ve hobi ürünleri, ‘Sömestir Heyecanı’ kampanyası kapsamında müşterilerle buluşuyor.

Sömestirde dijital tiyatro hediyesi

26 Ocak’a kadar devam edecek kampanyada kullanıcılara dijital tiyatro platformu Kumbaravan kodu hediyesi bulunuyor. 1 aylık sınırsız Kumbaravan kodundan, Sömestir Heyecanı kampanyasındaki ürünlerden 1.000 TL ve üzeri peşin sipariş veren müşteriler yararlanabiliyor. Tiyatro oyunlarını istenilen zamanda ve yerde sınırsız izleme imkanı sağlayan Kumbaravan platformu içerisinde yerli ve yabancı, yetişkin ve çocuk oyunları yer alıyor.

Telefon ve aksesuarlarda indirim

10-23 Ocak 2023 tarihleri arasında Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da müşterilere, akıllı telefon, tablet, kulaklık ve saat olmak üzere toplam 19 farklı üründe sömestir öncesi özel teklifler devam ediyor. Tekliflere Turkcell uygulamasından da erişilebiliyor.

Ayrıca yine sömestir dönemine özel Turkcell mağazalarından alınan seçili Casper marka bilgisayar alımlarında ise oyunseverlere 1 aylık Turkcell’in bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW powered GAME+ hediyesi mevcut. Kullanıcılar, GAME+ ile donanım ve cihaz masrafları yapmadan en yeni ve gelişmiş oyunları bulut üzerinden oynayabiliyor.