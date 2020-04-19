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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

SANAYİ TESİSLERİ VE TURİZM ALANLARI İLE BİLİNEN ANCAK AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ DE OLAN TEKİRDAĞ’DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMASINA KARŞIN KAPSAM DIŞINDA TUTULAN ÇİFTÇİLER TARLALARI TOHUMLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

SANAYİ TESİSLERİ VE TURİZM ALANLARI İLE BİLİNEN ANCAK AYNI ZAMANDA TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM ŞEHİRLERİNDEN BİRİ DE OLAN TEKİRDAĞ’DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMASINA KARŞIN KAPSAM DIŞINDA TUTULAN ÇİFTÇİLER TARLALARI TOHUMLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

19 Nisan 2020 Pazar 19:31
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

Sanayi tesisleri ve turizm alanları ile bilinen ancak aynı zamanda Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri de olan Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karşın kapsam dışında tutulan çiftçiler tarlaları tohumlarla buluşturmaya devam ediyor.

30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı dışında tutulan Tekirdağlı çiftçiler, gün boyu tarım arazilerine giderek tarlaları işledi.

Buğday ve arpa ekiminin yapıldığı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hemen her mahallede traktörler başta olmak üzere çeşitli tarım aletleri ile boy gösteren çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarının ardından tarlalarına giderek ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi.

Tarlalarına daha önce ekim yapan bazı çiftçiler de verimi arttırmak için gübreleme çalışması yaptı.

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