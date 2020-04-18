Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyen çiftçiler tarlalarda

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çitçiler kararı sevinçle karşılarken, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yasaktan, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılırken, bu durum çiftçileri memnun etti. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu İzmir’in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaların yolunu tuttu.

Çiftçiler, ürünleriyle ilgilenerek yaklaşan hasat için hazırlık yaparak yasaktan etkilenmedi. Çitçiler, çalışma sırasında sosyal mesafe kurularına da uydu. Tarım ve hayvancılık açısından en önemli günlerini yaşadıklarını söyleyen Ödemişli çiftçiler, tarlaların bekleyemeyeceğini ve binlerce hayvanın ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

"Baharın başlangıcında toprağın uyanışı başlar"

Tarlada çalışan Aynur Hasçelik, "Geçtiğimiz hafta çıkıp çıkmayacağımız konusunda belirsizlik yaşadık. Tam olarak anlatılamadığı için evlerde kaldık ve tarlalardaki üretim işlerimiz durdu. Bu hafta, biz çiftçiler için ‘çalışabilir’ kararının çıkması bizi sevindirdi. Nisan ayı üretim açısından önemli bir aydır. Baharın başlangıcında toprağın uyanışı başlar. Birkaç günün bile önemi vardır. Bazı ürünlerin gününde toplanması gerekir. Böyle bir yanlıştan dönüldüğü için mutluyuz" dedi.