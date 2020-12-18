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Sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan talebi artırdı

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kuruyemişe olan talebi artırdı.

Ekonomi 18.12.2020, 16:59
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Sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan talebi artırdı

Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kuruyemişe olan talebi artırdı.

Ev içi tüketiminin artmasıyla birlikte kuruyemiş satışlarında artışa neden olurken, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce vatandaşlar da kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik oluşturuyor. Sektör temsilcileri yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle satışların daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, aileleri ve akrabalarıyla buluşamayan ve evde kalan birçok kişi, kuruyemiş tercihini en çok çekirdekten yana kullanıyor.

"Kuruyemişe olan ilgi arttı"

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kuruyemiş satışlarının arttığını dile getiren Sedat Şahin, “Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle kuruyemiş en çok tüketilen ürünler içerisinde yer alıyor. Perşembe ve cuma günleri daha yoğun oluyoruz. Kış olduğu için kestane, çekirdek ve leblebiye rağbet var” dedi.

Firma olarak işyerinde pandemi kurallarına titizlikle uyduklarının altını çizen Şahin, aşı çalışmalarına da hız verildiğini belirterek, dünyanın bir an önce bu salgından kurtulması için temenni de bulundu.

“Çekirdek yetiştiremiyoruz”

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını hafta içi karşıladığını dile getiren Ahmet Eroğlu, “Pandemi sürecine rağmen işlerimiz fena değil ancak buna şükür. Vatandaşlar en çok çekirdeği tercih ediyor. En çok çekirdek satılıyor. Bazen oluyor ki çekirdek yetiştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yılbaşı öncesi yoğunluğun daha da artacağını tahmin ediyoruz”

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ettiği için kuruyemişe olan ilginin arttığını anlatan Levent Çanak, “Vatandaşlar evde kaldığı için tüketime daha çok ağırlık veriyor. Bu nedenle kuruyemişe olan ilgi alaka epey arttı. Hafta içi perşembe ve cuma günleri işlerimizde bir yoğunluk oluyor. Hafta sonu açık olmamıza rağmen vatandaşlar ihtiyaçlarını hafta içinde karşılıyor. Allaha şükür işlerimiz iyi. Her insanın damak zevki ayrı olduğu için tercihler de değişiyor. Çekirdek ve leblebi isteyenler oluyor. Diğer kuruyemiş çeşitlerini talep eden insanlar oluyor” diye konuştu.

Yılbaşında uygulanacak sokağa kısıtlaması öncesi yoğunluğun daha da artacağını tahmin ettiklerini kaydeden Çanak, “Hazırlıklara başladık. Çekirdek kavuruyoruz. Leblebi kavuruyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık” şeklinde konuştu.

“Yılbaşı hareketliliği kısmen başladı”

Hafta sonu kısıtlaması olması nedeniyle hareketlilik yaşandığını söyleyen Nevzat Demirpençe, şunları kaydetti;

“Pandemi nedeniyle satışlarda kısmen düşüş var. Vatandaşlar hafta sonları için fındık, Antep fıstığı, kaju, fıstık ve özellikle tercihi tercih ediyor. Yılbaşında 4 gün kısıtlama var. Bu hareketliliği artıracak. Yılbaşı hareketliliği kısmen başladı. Yılbaşına bir hafta kala hareketlilik bir hafta öncesinden başlar”
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