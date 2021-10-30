ŞOK'tan 'Rekabet' açıklaması

ŞOK, Rekabet Kurulu'nun verdiği 384 milyon TL'yi aşkın cezanın iptali için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, yasal süreç için gerekçeli kararın beklendiğini belirtti.

Rekabet Kurulu, fahiş fiyat soruşturmasında aralarında ŞOK'un da bulunduğu 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası vermişti.

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: