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ŞOK Marketler’in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye ulaşan bir ekosisteme iş imkanı sunuyor. 2021’in ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişi işe alınırken son beş yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlandı. Aynı dönemde açılan mağazalar ve yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine 2,5 milyar TL katkı yapıldı.

Ekonomi 05.11.2021, 11:08
ŞOK Marketler’in doğrudan istihdamı 39 bin kişiye ulaştı

Doğrudan istihdamı 39 bin kişiyi aşan ŞOK Marketler, çiftçiler, küçük ve orta ölçekli tedarikçilerle birlikte yüz binlerce kişiye ulaşan bir ekosisteme iş imkanı sunuyor. 2021’in ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişi işe alınırken son beş yılda toplam 27 bin kişiye istihdam sağlandı. Aynı dönemde açılan mağazalar ve yapılan yatırımlarla ülke ekonomisine 2,5 milyar TL katkı yapıldı.

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre bu yılın ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam edilirken Türkiye’nin 81 ilinde 39 binden fazla çalışanı ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 998’e ulaşan market zincirinin son 5 yılda yaptığı istihdam 27 bini geçti.

ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL’ye ulaşırken, son beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştıran zincir, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

“Enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

KAP’a açıkladıkları finansal sonuçları değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “Güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor. Marketlerin iç enflasyonu her zaman TÜFE’nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli denetlenip kontrol edilen binden fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz”

“E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimize devam edeceğiz”

Altyapısını hızla dijitalleştirerek müşterilerinin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmaya da devam eden zincir, bu kapsamda 2020 yılı Mart ayında devreye alınan ve tüm Türkiye’de kullanılabilen online alışveriş uygulaması ‘Cepte ŞOK’ ile ilgili olarak Uğur Demirel şu bilgileri verdi: “Pandemi döneminde, yurt dışında birçok ülkede market rafları boşalırken hem sektör hem de biz çok iyi bir sınav verdik. Bu süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz uygulamaya olan talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Müşterilerimiz internet sitesi ve mobil uygulamanın yanı sıra telefonla da sipariş verebiliyorlar. E-ticaret ve dijitalleşme alanında yeniliklerimizi sürdüreceğiz”

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