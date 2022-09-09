ŞOK Marketler, Uluslararası İş Ödülleri Stevie Awards’tan 2 altın ödül kazandı

ŞOK Marketler, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan The Stevie Awards’tan 2 altın ödül kazandı.

Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan Türkiye’nin en önemli gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, her yıl 12 binden fazla adayın katıldığı ve 2002 yılından bu yana dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında yer alan Uluslararası İş Ödülleri Stevie Awards’ta 2 altın ödülün sahibi oldu. ŞOK Marketler’in ’Gri Şehir Dijital Oryantasyon Programı’, The International Business Awards kapsamında jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek, eğitim ve oryantasyon kategorilerinde iki ayrı altın ödüle layık görüldü. Çalışanlarının yüzde 90’ı Y ve Z jenerasyonundan oluşan ŞOK Marketler, interaktif deneyimi öne çıkaran, yeni nesil hikâye/senaryo tabanlı etkileşimli video teknolojisini kullandığı oryantasyon programıyla, dünya çapında örnek teşkil eden uygulamaların ödüllendirildiği Stevie Awards’ta birçok global markayı da geride bıraktı.