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ŞOK Marketler, cepte ŞOK için elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor

Online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunan ŞOK Marketler, artan talebi karşılayabilmek için şimdi de bin araçtan oluşan elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor.

Ekonomi 18.02.2022, 11:59
ŞOK Marketler, cepte ŞOK için elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor

Online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunan ŞOK Marketler, artan talebi karşılayabilmek için şimdi de bin araçtan oluşan elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor.

ŞOK Marketler, 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın mağazadan ulaştırmak üzerine kurduğu iş modeliyle Aralık sonu itibarıyla 81 ilde 9 bin 247 mağaza ve 31 depoya ulaşan ŞOK Marketler, 2022 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 Mart ayında devreye alınan online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK ile pandemide de müşterilerine kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren ŞOK Marketler, artan talebi karşılayabilmek için şimdi de elektrikli teslimat aracı filosu kuruyor.

“Cepte ŞOK Motor projemizle bin 300 kişiye istihdam sağlayacağız”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 1 yıla yakın bir süre Ar-Ge çalışması yapılan ve tasarımı tamamen kendilerine ait olan Cepte ŞOK Motor adlı araçların hizmet vermeye başladığını belirterek, şunları söyledi: “Son 2 yılda yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptığımız Cepte ŞOK’a, özellikle pandemiyle birlikte müşterilerimiz çok büyük teveccüh gösterdi ve bu ilgi artarak devam ediyor. Bu talebe karşılık doğal olarak biz de yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için ‘Cepte ŞOK’ elektrikli teslimat aracına yönelik geniş bir ağ kuruyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak elektrikli araç projemizle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda filomuzda bin araç bulunuyor. Avrupa’nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden birisi olmayı hedefliyoruz. Cepte ŞOK Motorlarımızı 81 ilde tüm müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bu projemizle yaklaşık bin 300 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz”.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanan 2021 yılı finansal sonuçlarına göre ise ŞOK Marketler’in cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 28,4 milyar TL’ye ulaştı. “Tarladan Sofraya Doğru Tarım” projesiyle Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu. Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 40 bin çalışanı ile hizmet vermeye devam eden ŞOK Marketler’in geçen yıl açılan bin 102 mağaza ile toplam mağaza sayısı 9 bin 247’ye yükseldi.

2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Uğur Demirel, 2021 yılında yeni mağaza açılışları dahil olmak üzere yaklaşık 800 milyon TL yatırım yaptıklarına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Son 5 yılda yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomisine katkımız 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Pandemi ve ekonomik dalgalanmaların azalarak da olsa etkisini sürdürdüğü 2021 yılında güçlü lojistik ve tedarik sistemimizle maliyetlerimizi optimize ederek, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye, yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı yenilikçi iş modelimizle 2021 yılında ciromuzu yüzde 33, net kârımızı yüzde 17 artırarak 319 milyon TL’ye çıkardık. 2022 yılında da büyümemizi sürdürürken, devreye aldığımız Cepte ŞOK Motor filomuzla da müşterilerimize kesintisiz hizmet vererek ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapmaya devam edeceğiz”

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