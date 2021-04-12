Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı’na teşekkür

Soğan üretiminin en çok yapıldığı kentlerden Amasya’nın Suluova ilçesinde depolarda kalan ürünlerini satamadıkları için kara kara düşünen üreticiler soğan ve patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olmasını sevinçle karşıladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) arz fazlası kuru soğan ve yemeklik patateslerin alınması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden 35 yıllık soğan üreticisi Vehbi Soğanlı, “Soğanlarımız yaklaşık 8 aydır depolarımızda bekliyordu. Malum pandemi dolayısıyla azar, lokantalar ve restoranlar kapalı olduğunda ürünlerimiz depolarımızda kalmıştı” dedi.

Depolarda çürümekte olan soğanları gördükçe kara kara düşünürken geçen Cuma günü telefonlarına gelen mesajla mutluluk yaşadıklarına değinen Soğanlı, “Depomuzdaki mallarımızı dökecektik. TMO’dan mesaj geldi ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ürünümüzün alınacağı yazıyordu” diye konuştu.

Üçok: "Cumhurbaşkanımız soğan üreticilerinin yüzünü güldürdü"

Suluova ilçesinin Türkiye’de en önemli soğan üretim merkezi olduğunu vurgulayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Suluova ilçemiz önemli bir tarım ve üretim şehri. Bununla birlikte yine Türkiye’nin sayılı ovalarından birisi. Suluova ilçemizde korona virüs ve kuraklık sebebiyle ekim sahaları çok azaldı. Yılda 100 bin ton soğan üremi yapan ilçemizde bu rakamlar 50 bin tona kadar düştü ve soğan üreticisi kardeşlerimiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Cumhurbaşkanımızın bu kararı çiftçilerimizin, soğan üreticilerinin ce çalışanlarının yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanımıza, Amasyalı ve Suluovalı ücretiler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.